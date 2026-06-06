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MOL dobio zvaničnu licencu od Amerike: Nastavljaju se pregovori o kupovini ruskog udjela u NIS-u

MOL dobio zvaničnu licencu od Amerike: Nastavljaju se pregovori o kupovini ruskog udjela u NIS-u

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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MOL dobio licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u NIS-u.

Mađarski MOL dobio licencu SAD za pregovore o kupovini ruskog udjela u NIS-u Izvor: Shutterstock/Robson90/MONDO/Stefan Stojanović

Mađarska kompanija "MOL" dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), piše "VG.hu".

Licenca je izdata do 16. juna.

Licenca je prethodno produžena 22. maja. Pregovori su od tada napredovali u značajnoj meri i novo produženje omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije.

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