Neizvjesnost oko NIS-a i globalne krize: Srbija povećava rezerve nafte i čeka odluku SAD - šta se može očekivati?

Stručnjaci upozoravaju da su pune rezerve ključne za stabilnost tržišta i nesmetan rad rafinerije u Pančevu.

Srbija trenutno ima stabilno snabdevanje naftom i naftnim derivatima, ali zbog globalnih kriza i neizvijesnosti na tržištu stručnjaci upozoravaju da će biti neophodno pažljivo upravljanje rezervama energenata.

Dodatni izazov predstavlja rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za prodaju ruskog udela u NIS-u, što dodatno komplikuje energetsku situaciju u zemlji.

U razgovoru za RTS, urednica portala "Energija Balkana" Jelica Putniković ocijenila je da je globalno tržište već pod pritiskom i da bi eventualna blokada Ormuskog moreuza mogla ozbiljno da ugrozi snabdijevanje naftom.

Prema njenim riječima, nastavak međunarodnih tenzija mogao bi da izazove nove nestašice i rast cijena energenata, zbog čega države pokušavaju da na vreme obezbijede dovoljne količine nafte i derivata.

Putniković naglašava da je od ključnog značaja kontinuirano dopunjavanje rezervi kako bi Srbija zadržala energetsku sigurnost i izbegla moguće poremećaje na tržištu.

Iako je država posljednjih godina značajno povećala zalihe, takva strategija predstavlja i ozbiljan finansijski teret, jer velika sredstva ostaju vezana za skladištenje energenata umjesto za druge potrebe budžeta.

Ipak, ona smatra da je ulaganje u rezerve opravdano jer privredi i građanima pruža sigurnost da neće doći do nestašica.

Pored globalnih izazova, otvoreno je i pitanje budućnosti NIS-a. Pregovori između ruskog Gazprom njefta i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAC, ali javnost za sada nema informacije dokle se stiglo u razgovorima.

Kako ističe Putniković, za Srbiju je najvažnije da rafinerija u Pančevu nastavi da radi punim kapacitetom, jer bi svaki zastoj mogao ozbiljno da ugrozi domaće tržište i energetsku stabilnost zemlje.

Kao jedna od mogućnosti pominje se i nacionalizacija NIS-a, ali bi takav potez mogao da dovede do međunarodnih sporova i visokih odštetnih zahtjeva. Zbog toga se očekuje da Srbija pokušava da rješenje pronađe diplomatskim putem i kroz dogovor sa svim uključenim stranama.

Prema ocjeni stručnjaka, ishod pregovora neće uticati samo na budućnost NIS-a, već i na stabilnost cjelokupnog energetskog sistema Srbije.

