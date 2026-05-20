logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kontrola goriva u RS: Stiže novi sistem od 6,4 miliona KM i aplikacija preko koje će građani pratiti cijene na pumpama

Kontrola goriva u RS: Stiže novi sistem od 6,4 miliona KM i aplikacija preko koje će građani pratiti cijene na pumpama

Autor Dušan Volaš Izvor Capital.ba
0

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost da se iz budžeta izdvoji čak 6,4 miliona maraka za razvoj i uspostavljanje novog informacionog sistema za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpama u Srpskoj.

Novi sistem nadzora pumpi u RS: Iz budžeta 6,4 miliona KM za softver koji donosi i praćenje cijena g Izvor: shine.graphics/Shutterstock

Premda takav sistem već postoji i funkcionalan je, u Ministarstvu trgovine i turizma tvrde da on ima tehničke nedostatke, zbog čega je postalo neophodno da se uđe u ovaj milionski projekat.

Planirano je da projekat traje 20 mjeseci, tokom kojih bi trebalo da bude razvijen novi centralizovani sistem za praćenje tržišta goriva, zajedno sa portalom za benzinske pumpe i mobilnom aplikacijom za građane.

Za realizaciju projekta zaduženi su Ministarstvo trgovine i turizma i Ministarstvo finansija Republike Srpske.

Novi sistem će omogućiti efikasniji nadzor tržišta, veću kontrolu poslovanja benzinskih pumpi i transparentnije upravljanje podacima. Omogućiće bolju kontrolu poslovanja benzinskih pumpi, smanjenje troškova i usklađenost sa zakonima“, navodi se u informaciji koju je Vlada usvojila, piše portal "Capital".

U ovom periodu se planira izrada projektnog plana i definisanje funkcionalne specifikacije novog informacionog sistema, kao i razvoj portala za benzinske pumpe.

Planirano je i uspostavljanje centralnog administrativnog sistema, kao i razvoj mobilne aplikacije za Android, iOS i Huawei uređaje putem koje će građani moći prijavljivati nepravilnosti i pratiti cijene goriva po benzinskim pumpama.

Aplikacija će biti povezana sa hardverskom infrastrukturom na benzinskim pumpama i omogućiće automatsko preuzimanje podataka o stanju zaliha u centralni sistem.

Posljednja faza obuhvata implementaciju novog sistema u operativno okruženje, praćenje njegovog rada i obezbjeđivanje podrške.

Za realizaciju projekta potreban je ukupan budžet od 5,5 miliona KM, odnosno 6.435.000 КM sa PDV-om za sve“, naveli su u ministarstvu.

Iz Ministarstva trgovine i turizma navode da postojeći sistem, iako funkcionalan, ima određene nedostatke koji utiču na brzinu obrade podataka, pouzdanost nadzora i usklađenost sa savremenim bezbjednosnim i zakonskim standardima.

Kako tvrde, novi sistem omogućiće bolju integraciju sa mjernim uređajima, senzorima i komunikacionim modulima, što bi trebalo da obezbijedi preciznije i brže prikupljanje podataka u realnom vremenu.

Nadležni očekuju da će novi sistem omogućiti efikasnije praćenje prometa i zaliha goriva, automatizovano izvještavanje i manju mogućnost ljudske greške, uz smanjenje troškova nadzora i ručnog unosa podataka.

Dodaju i da će nova softverska platforma predstavljati osnov za buduće nadogradnje i povezivanje sa drugim informacionim sistemima, čime bi trebalo da bude obezbijeđena dugoročna održivost i fleksibilnost sistema.

Možda će vas zanimati

Tagovi

gorivo cijene benzinska pumpa

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ