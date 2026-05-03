Zašto se na pumpama razlikuju pištolji za benzin i dizel? Ovo mnogi nisu znali, a razlog je vrlo praktičan

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Razlika u širini pištolja za dizel i benzin na pumpama nije slučajna. Šira dizelska mlaznica sprečava sipanje pogrešnog goriva, omogućava brže točenje i štiti motor od skupih kvarova.

Na benzinskim pumpama lako je primijetiti razliku – dizelske mlaznice su šire od benzinskih. Iza toga se kriju jasno definisani tehnički standardi.

Evropski propis EN 13012 određuje dimenzije pištolja za gorivo, pa su dizelske mlaznice široke oko 25 mm, dok su benzinske oko 21 mm.

Zahvaljujući tome, praktično je nemoguće ubaciti dizelski pištolj u rezervoar benzinskog automobila, jer je otvor uži.

Glavni cilj ove razlike je sprečavanje grešaka pri točenju pogrešnog goriva, što može dovesti do skupih kvarova.

Postoje i dodatni razlozi. Dizel se često koristi u vozilima sa većim rezervoarima, poput kombija i SUV modela, pa šira mlaznica omogućava brže točenje.

Takođe, dizel je gušće gorivo od benzina, pa veći prečnik obezbjeđuje stabilniji i efikasniji protok tokom sipanja.

Ukratko, razlika u veličini nije samo praktična, ona štiti i vozače i vozila.

 (Kamatica/MONDO)

