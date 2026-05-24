Genijalni trik za krečenje plafona: Majstori vam neće reći za kišobran, a on je spas

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
Jednostavan trik sa kišobranom pretvara krečenje plafona u uredan i brz posao, bez folija i beskrajnog čišćenja.

Kišobran trik za krečenje plafona Izvor: Instagram / micol.fashionattack
  • Kišobran kao zaštita hvata sve kapljice farbe koje bi inače završile po podu i namještaju.
  • Nema potrebe za folijama, čišćenjem i dodatnim troškovima.
  • Viralni hit trik sa kišobranom je postao popularan na društvenim mrežama jer štedi vrijeme i olakšava čišćenje poslije krečenja.

Krečenje plafona obično znači haos – kapljice boje završavaju po zidovima, podu i namještaju, pa se poslije satima čisti. Ali jedan jednostavan trik pretvorio je ovu muku u zabavu i oduševio ljude na društvenim mrežama.

Umjesto folija i plastičnih prekrivača, dovoljno je uzeti stari kišobran i provući kroz njegovu sredinu produžni štap sa valjkom za krečenje. Kada se kišobran otvori, on postaje svojevrsna „korpa“ koja hvata sve kapljice boje. Dok valjak klizi po plafonu, višak boje pada direktno u kišobran, a prostorija ostaje čista.

 Ljudi su oduševljeni jer ovaj trik štedi vrijeme i novac. Nema više beskrajnog razvlačenja folija, nerviranja oko fleka na podu ili namještaju. Jedan stari kišobran pretvara krečenje u brzu i urednu akciju.

Pogledajte u galeriji slika kako je fenomenalno okrečen stan supermodela Kejt Apton.

Kako da krečite uz pomoć kišobrana

  • Odaberite duboki kišobran na rasklapanje koji vam više ne treba.
  • Na vrhu napravite malu rupu i provucite štap valjka.
  • Učvrstite spoj krep‑trakom da kišobran ne klizi.
  • Počnite da krečite – sve kapljice završavaju u kišobranu.

Kada završite, kišobran možete oprati i sačuvati za sljedeće krečenje ili ga jednostavno baciti.

