Genijalni trik za krečenje plafona: Majstori vam neće reći za kišobran, a on je spas

Jednostavan trik sa kišobranom pretvara krečenje plafona u uredan i brz posao, bez folija i beskrajnog čišćenja.

Krečenje plafona obično znači haos – kapljice boje završavaju po zidovima, podu i namještaju, pa se poslije satima čisti. Ali jedan jednostavan trik pretvorio je ovu muku u zabavu i oduševio ljude na društvenim mrežama.

Umjesto folija i plastičnih prekrivača, dovoljno je uzeti stari kišobran i provući kroz njegovu sredinu produžni štap sa valjkom za krečenje. Kada se kišobran otvori, on postaje svojevrsna „korpa“ koja hvata sve kapljice boje. Dok valjak klizi po plafonu, višak boje pada direktno u kišobran, a prostorija ostaje čista.

Ljudi su oduševljeni jer ovaj trik štedi vrijeme i novac. Nema više beskrajnog razvlačenja folija, nerviranja oko fleka na podu ili namještaju. Jedan stari kišobran pretvara krečenje u brzu i urednu akciju.

Kako da krečite uz pomoć kišobrana

Odaberite duboki kišobran na rasklapanje koji vam više ne treba.

Na vrhu napravite malu rupu i provucite štap valjka.

Učvrstite spoj krep‑trakom da kišobran ne klizi.

Počnite da krečite – sve kapljice završavaju u kišobranu.

Kada završite, kišobran možete oprati i sačuvati za sljedeće krečenje ili ga jednostavno baciti.