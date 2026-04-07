Kako da okrečite zid bez skidanja tapeta? Trikovi stručnjaka za savršen rezultat, sve je brže i jeftinije

Izvor Lepa i srećna
Da li možete da krečite preko tapeta bez skidanja? Saznajte kada je to dobra ideja, kako da pripremite zid i koje greške treba izbjeći.

Da li mogu da krečim preko tapeta Izvor: alicja neumiler/Shutterstock

Ako vam se skidanje starih tapeta čini naporno, postoji mogućnost da ovaj korak preskočite i ipak dobijete odličan rezultat. Dobra priprema je ključna kada krečite zidove u domu. Novi sloj boje izgleda mnogo ljepše na glatkoj i dobro pripremljenoj površini, ali će i duže trajati.

Da li je moguće krečiti preko tapeta?

"Iako je uklanjanje tapeta uvijek najbolje rješenje, u većini slučajeva možete krečiti preko njih", objašnjavaju stručnjaci.

Ako je skidanje preskupo ili može oštetiti zid, tapete mogu ostati. Međutim, ako su oštećene ili imaju izraženu teksturu, boja neće poboljšati izgled zida i tada ih je bolje ukloniti.

Vrsta tapeta igra ključnu ulogu

Uspjeh zavisi od tipa tapeta:

Glatke tapete

Najlakše za krečenje. Ako su dobro zalijepljene i ravne, mogu dati odličan rezultat.

Reljefne tapete

Čak i nakon šmirglanja, tekstura može ostati vidljiva kroz boju.

Tapete koje se odljepljuju

Ne preporučuje se krečenje. Kao i kod oljuštene boje, problem će se samo pogoršati.

Posebno obratite pažnju na samolepljive tapete, jer se često lakše skidaju nego što se čini.

Savjet stručnjaka: Uvijek testirajte boju na malom dijelu zida pre nego što krenete sa radovima.

Pogledajte koje tehnike su moderne na zidovima u 2026. godini?

Kako da okrečite zid preko tapeta – korak po korak

Da bi rezultat bio dobar, priprema je presudna.

1. Provjerite spojeve tapeta

Ne krečite preko delova koji se odljepljuju. Učvrstite sve ivice kako se kasnije ne bi podizale zajedno sa bojom.

2. Očistite površinu

Koristite suvu krpu ili blagi čistač. Izbjegavajte previše vode, jer može aktivirati lepak.

3. Zaštitite ivice

Koristite molersku traku za plafon, lajsne i pod. Obična traka može oštetiti zid.

4. Nanesite uljani prajmer

Ovo je ključan korak. Prajmjer zatvara stari lepak i sprečava probleme sa bojom. Preporučuje se nijansirani prajmer za tamne zidove.

5. Krečenje zida

Nakon sušenja prajmera (najbolje preko noći), nanesite boju.
Radite valjkom u obliku slova W kako biste ravnomjerno prekrili zid.

Krečenje zidova
Izvor: Shutterstock

Saveti za savršen rezultat

  • Popravite oštećenja pre krečenja
  • Koristite uljani prajmer kao osnovu
  • Birajte mat ili eggshell završnicu koja prikriva nepravilnosti
  • Koristite četke namijenjene za uljane boje

Prednosti i mane krečenja preko tapeta

Prednosti:

  • štedi vrijeme i novac
  • izbjegava se oštećenje zidova
  • brže se dolazi do rezultata

Mane:

  • zahtijeva detaljnu pripremu
  • tekstura može ostati vidljiva
  • loše zalijepljene tapete mogu pokvariti rezultat

Konačna odluka zavisi od stanja zida. Ako niste sigurni, najbolje je konsultovati stručnjaka prije početka radova.

