Kako da okrečite zid bez skidanja tapeta? Trikovi stručnjaka za savršen rezultat, sve je brže i jeftinije

Da li možete da krečite preko tapeta bez skidanja? Saznajte kada je to dobra ideja, kako da pripremite zid i koje greške treba izbjeći.
Ako vam se skidanje starih tapeta čini naporno, postoji mogućnost da ovaj korak preskočite i ipak dobijete odličan rezultat. Dobra priprema je ključna kada krečite zidove u domu. Novi sloj boje izgleda mnogo ljepše na glatkoj i dobro pripremljenoj površini, ali će i duže trajati.
Da li je moguće krečiti preko tapeta?
"Iako je uklanjanje tapeta uvijek najbolje rješenje, u većini slučajeva možete krečiti preko njih", objašnjavaju stručnjaci.
Ako je skidanje preskupo ili može oštetiti zid, tapete mogu ostati. Međutim, ako su oštećene ili imaju izraženu teksturu, boja neće poboljšati izgled zida i tada ih je bolje ukloniti.
Vrsta tapeta igra ključnu ulogu
Uspjeh zavisi od tipa tapeta:
Glatke tapete
Najlakše za krečenje. Ako su dobro zalijepljene i ravne, mogu dati odličan rezultat.
Reljefne tapete
Čak i nakon šmirglanja, tekstura može ostati vidljiva kroz boju.
Tapete koje se odljepljuju
Ne preporučuje se krečenje. Kao i kod oljuštene boje, problem će se samo pogoršati.
Posebno obratite pažnju na samolepljive tapete, jer se često lakše skidaju nego što se čini.
Savjet stručnjaka: Uvijek testirajte boju na malom dijelu zida pre nego što krenete sa radovima.
Moderne tehnike zidova
Moderne tehnike zidova
Moderne tehnike zidova
Moderne tehnike zidova
Moderne tehnike zidova
Moderne tehnike zidova
Moderne tehnike zidova
Moderne tehnike zidova
Kako da okrečite zid preko tapeta – korak po korak
Da bi rezultat bio dobar, priprema je presudna.
1. Provjerite spojeve tapeta
Ne krečite preko delova koji se odljepljuju. Učvrstite sve ivice kako se kasnije ne bi podizale zajedno sa bojom.
2. Očistite površinu
Koristite suvu krpu ili blagi čistač. Izbjegavajte previše vode, jer može aktivirati lepak.
3. Zaštitite ivice
Koristite molersku traku za plafon, lajsne i pod. Obična traka može oštetiti zid.
4. Nanesite uljani prajmer
Ovo je ključan korak. Prajmjer zatvara stari lepak i sprečava probleme sa bojom. Preporučuje se nijansirani prajmer za tamne zidove.
5. Krečenje zida
Nakon sušenja prajmera (najbolje preko noći), nanesite boju.
Radite valjkom u obliku slova W kako biste ravnomjerno prekrili zid.
Saveti za savršen rezultat
- Popravite oštećenja pre krečenja
- Koristite uljani prajmer kao osnovu
- Birajte mat ili eggshell završnicu koja prikriva nepravilnosti
- Koristite četke namijenjene za uljane boje
Prednosti i mane krečenja preko tapeta
Prednosti:
- štedi vrijeme i novac
- izbjegava se oštećenje zidova
- brže se dolazi do rezultata
Mane:
- zahtijeva detaljnu pripremu
- tekstura može ostati vidljiva
- loše zalijepljene tapete mogu pokvariti rezultat
Konačna odluka zavisi od stanja zida. Ako niste sigurni, najbolje je konsultovati stručnjaka prije početka radova.