5 boja zidova zbog kojih će dom izgledati luksuznije: Ne slušajte skeptike

Ako tražite inspiraciju za krečenje, evo prijedloga za moderne, luksuzne boje...

Izvor: Shutterstock

Uz pravi izbor boje, čak i najjednostavniji prostor može u trenutku dobiti luksuzan i glamurozan izgled. Dovoljno je da obojite samo jedan zid, efekat će biti maksimalan, a ulaganje minimalno.

Odabir boje zidova jedan je od najbržih i najefikasnijih načina da se prostoru u potpunosti promijeni atmosfera.

Prava nijansa može učiniti da dom izgleda elegantnije, toplije i znatno luksuznije i to bez velikih ulaganja.

Ukoliko želite sofisticiran izgled enterijera, birajte boje koje odišu dubinom, profinjenošću i bezvremenskim šarmom.

Smaragdno zelena

Ova bogata, tamna nijansa zelene odmah asocira na luksuzne enterijere i butik hotele. Smaragdnozelena djeluje moćno, ali istovremeno umirujuće, a posebno lijepo izgleda u kombinaciji sa zlatnim detaljima, mesingom i tamnim drvetom. Idealna je za akcentni zid u dnevnoj ili spavaćoj sobi.

boje za zidove

Izvor: Shutterstock

Tamnoplava

Tamnoplava boja zidovima daje ozbiljnost i profinjenost, dok prostor čini elegantnim i uglađenim. Odličan je izbor za dnevne boravke i spavaće sobe jer stvara osjećaj dubine i luksuza, bez pretjerane dramatike. Posebno lijepo dolazi do izražaja uz svijetli nameštaj i teksture poput lana i pliša.

boje za zidove

Izvor: Shutterstock

Topla siva sa bež podtonom (grež)

Grež je savršen izbor za one koji vole neutralne tonove, ali žele dodatnu dozu sofisticiranosti. Ova nijansa djeluje izuzetno elegantno, lako se uklapa u različite stilove uređenja i prostoru daje diskretan luks izgled. Idealan je izbor ako želite luksuzan, ali nenametljiv ambijent.

boje za zidove

Izvor: Shutterstock

Tamna braon boja kao čokolada

Braon nijansa unosi toplinu i luksuz u svaki prostor, naročito kada se kombinuje sa baršunastim teksturama, kožom i toplim rasvjetnim tijelima. Iako je tamna, ne djeluje teško, već otmeno i izuzetno uglađeno, posebno u većim prostorijama.

boje za zidove

Izvor: Shutterstock

Prigušena bordo ili boja vina

Bordo tonovi tradicionalno su povezani s elegancijom i klasikom. Zidovima daju dramatičan, ali sofisticiran karakter i savršeno funkcionišu u prostorima u kojima želite da stvorite osjećaj intime, raskoši i posebne atmosfere - poput trpezarije ili radnog kutka.

boje za zidove

Izvor: Shutterstock

Pogledajte još ideja za krečenje i izbor boja u galeriji slika.