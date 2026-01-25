Zašto u januaru treba da uradite veliko spremanje kuće? Obična akcija otvara oči i popravlja raspoloženje

Provjerite zašto u januaru treba da raščistite kuću.

Izvor: Shutterstock

Raščišćavanje doma u januaru nije samo estetska odluka - to je mentalni reset koji ima stvaran uticaj na raspoloženje.

Januarsko veliko spremnje olakšaće vam početak godine.

Januar ima posebnu energiju. Nakon praznične gužve, poklona, ukrasa i viška svega, dom često ostane preopterećen. Ako osjećate da vas prostor guši, a ne odmara, to je jasan znak da je vrijeme za "declutter" - svjesno uklanjanje viška stvari iz prostora radi većeg reda i lakše svakodnevice. Ne zato što morate, već zato što ćete se nakon toga osjećati lakše, smirenije i fokusiranije.

Nova godina prirodno nas poziva da zastanemo i preispitamo šta želimo da zadržimo, a šta je vrijeme da pustimo. Kada raščistite prostor oko sebe, šaljete jasnu poruku sebi da ulazite u godinu svjesnije. Stvari koje vam više ne trebaju često su fizički podsjetnik na stare faze, navike ili odluke koje smo prerasli.

Enterijer

Izvor: Shutterstock

Manje nereda znači manje mentalnog pritiska

Nered u prostoru često stvara nered u glavi. Kada su površine zatrpane, ormari prepuni, a fioke haotične, mozak konstantno obrađuje višak informacija. "Declutter" ili januarsko račišćavanje pomaže da se smanji osjećaj preopterećenosti i da se lakše fokusirate na ono što ti je zaista važno. Primijetićete da se lakše odmarate, ali i lakše započinjete obaveze.

U januaru provodimo više vremena kod kuće. Upravo zato je važno da prostor bude umirujući, a ne naporan. Raščišćavanjem stvarate dom koji vas grli, a ne iscrpljuje. Nekoliko pažljivo odabranih komada, prazne površine i više prostora za disanje čine da dom djeluje toplije nego bilo kakav višak dekoracija.

Jednom kada u januaru uradite temeljno raščišćavanje, cela godina postaje jednostavnija. Manje stvari znači manje čišćenja, manje pospremanja i manje impulsivnih kupovina. Čišćenje vam pomaže da razviješ zdraviji odnos prema stvarima i da jasnije vidite šta vam je zaista potrebno.

Izbacivanje ili doniranje stvari često sa sobom nosi i emotivno oslobađanje. Dok prolazite kroz predmete, shvatite koliko toga više ne morate da nosite sa sobom. Taj osjećaj olakšanja je tih, ali moćan.

Ne morate sve završiti u jednom danu. Počnite sa jednom fiokom, jednom policom ili jednim ormarom. Postavite sebi jednostavno pitanje: da li mi ovo zaista treba ili mi donosi radost? Ako odgovor nije jasan, vjerovatno je vrjieme da se od toga oprostite.

Izvor: Shutterstock

Manje stvari, više stila

Nakon praznika prostor često ostane pretrpan dekoracijama, nagomilanim stvarima i predmetima koji više nemaju jasnu funkciju. Upravo zato je januarsko spremanje savršena osnova za uređenje doma koje će trajati tokom cijele godine.

Koliko god lijep namještaj ili dekor biraš, ako je prostor pretrpan, on nikada neće izgledati skladno. "Declutter" oslobađa linije prostora, naglašava arhitekturu i omogućava da komadi koje voliš zaista dođu do izražaja. Tek kada ukloniš višak, vidiš šta ti je zapravo potrebno, a šta je samo zauzimalo mjesto.

U zimskim mjesecima dom je vaša baza. Mjesto gdje se odmarate, punite energiju i provodite najviše vremena. Raščišćavanjem stvarate osnovu za topliji, smireniji i vizuelno čistiji enterijer. Neutralne boje, praznije površine i pažljivo odabrani detalji nakon sređivanja djeluju luksuznije, čak i bez velikih ulaganja.

Jedan od najčešćih principa modernog uređenja doma jeste selektivnost. Manje komada, ali kvalitetnijih i smisleno raspoređenih. Kada ukloniš višak, lakše kombinuješ teksture, boje i materijale. Sofa dobija prostor da "diše“, rasvjeta dolazi do izražaja, a dekor više ne izgleda kao slučajan skup predmeta.

Otvorene police, komode i ormari dio su enterijera jednako kao i namještaj. Čišćenje pomaže da sve izgleda uredno i skladno, čak i kada je na vidiku. Organizovan prostor automatski djeluje estetski uglađenije, a to je detalj koji često pravi razliku između prosječnog i zaista lijepog doma.

Kada u januaru raščistite dom, tokom godine mnogo lakše prilagođavate prostor sezoni. Dodate novi jastuk, ćebe ili vazu, a da prostor ne izgleda prenatrpano.Sređivanje vam daje fleksibilnost u uređenju i mogućnost da dom prati vaš stil i raspoloženje.

"Declutter" ili veliko spremanje u januaru nije samo čišćenje, već temelj dobrog uređenja doma. Kada oslobodite prostor, stvarate dom koji izgleda skladnije, funkcionalnije i mirnije. A to je osjećaj kojem se uvijek vraćate.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:46 Kako da negujete potos, biljku koja privlači novac Izvor: TikTok/anyaplant Izvor: TikTok/anyaplant

(Ultra.ba)