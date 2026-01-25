Žena sredila kuhinju za desetku: Samoljepive pločice mogu i u iznajmljeni stan, rješenje je odlično

Ako volite projekte "uradi sam", pogledajte kako je jedna žena uljepšala kuhinju i pronašla rješenje pomoću samoljepivih pločica.

Izvor: Shutterstock

Renoviranje kuhinje je jedan od najskupljih i najzahtjevnijih poslova u stanu.

Ako živite u iznajmljenom stanu i želite da uljepšate kuhinju, samoljepive pločice su jeftino i praktično rješenje.

Kad su Hilari i njen suprug Pet uselili u svoj novi stan, zatekli su prostor predviđen za kuhinju potpuno prazan - bez ijednog ormarića, bez radne ploče, bez aparata.

"Pošto je stan u novogradnji, nismo imali mogućnost da kupimo gotovu kuhinju, ali nam je to zapravo dalo slobodu da je u potpunosti prilagodimo svojim potrebama“, rekla je Hilari za "Apartman Terapiju". Par je odmah postavio jasan budžet za cijeli projekat, uključujući kuhinjske aparate.

Sa jasno definisanim finansijskim okvirom, počeli su da prave plan. Na kraju su se odlučili za prodavnicu jednog poznatog prodajnog lanca namještaja, koja im je ponudila najbolji odnos cijene i kvaliteta, uz završne detalje u skandinavskom stilu, upravo onakve kakve vole. Planiranje je bilo ključni korak.

Dizajner je Hilari pomogao da dodatno smanji troškove, predloživši da kuhinjsko ostrvo naprave sami, bez potrebe za priključcima za vodu i struju. Donje ormariće, radne ploče i aparate ipak su prepustili profesionalnoj montaži.

Hilari i Pet su donijeli još jednu hrabru odluku - odlučili su da ne ugrade viseće ormariće. Umjesto njih, postavili su plutajuće police koje su sami izradili: jednostavno, brzo i vizuelno veoma efektno. Za dodatni dekorativni akcenat, Hilari je pronašla samoljepive pločice. Da ne bi oštetili zidove, smislila je pametno rješenje: pločice su zalijepljene na MDF podlogu koja se montira malim ekserima i može lako da se ukloni ili zamijeni ako se ikada budu selili.

Donji elementi sa desenom hrastovine i mermerna radna ploča savršeno su se uklopili sa plavim pločicama postavljenim vertikalno, stvarajući kuhinju koja je istovremeno moderna, funkcionalna i prijatna za boravak.

Kuhinjsko ostrvo, iako potpuno "uradi sam" projekat, pruža dodatni prostor za odlaganje, a Hilari priznaje da je upravo ono bilo najzahtjevniji dio posla. Bila je potrebna precizna upotreba električne testere, jer bi ručni rad oduzeo previše vremena, piše "Dom i dizajn".

Rezultat je kuhinja koja više nimalo ne djeluje kao "prazan prostor".

"Posebno nam je drago što smo se odlučili za plutajuće police umjesto visećih elemenata, jer prostor tako ostaje otvoren i svijetao", kaže Hilari.

I najbolja vijest? Cijeli projekat završen je ispod planiranog budžeta. Hilari je posebno ponosna na funkcionalnost: svaki ormarić, svaka odluka između fioka i vrata pažljivo je osmišljena.

"Sve je logično organizovano i funkcioniše intuitivno, a to je u kuhinji najvažnije", zaključuje ona.

