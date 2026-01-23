logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zaboravite sofe, u malom stanu nema mjesta za njih: Nova vrsta kauča biće glavni trend u 2026. godini

Zaboravite sofe, u malom stanu nema mjesta za njih: Nova vrsta kauča biće glavni trend u 2026. godini

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Dnevni kreveti zamjenjuju sofe u 2026. godini, ovi multifunkcionalni komadi mijenjaju pravila u malim stanovima

dnevni krevet umjesto sofe Izvor: Shutterstock
  • Ako nemate mjesta za sofu ili biste željeli nešto udobniju varijantu, dnevni krevet je idealan za vas.
  • Najveća prednost - nema rasklapanja i sklapanja, treba samo da pomjerite jastuke.

Ako ste ikada poželjeli komad namještaja koji je istovremeno kauč, rezervni ležaj za goste i estetski fokus prostorije – dnevni krevet je upravo ono što će obilježiti 2026. godinu.

Svjetski magazini za uređenje enterijera navode da dnevni kreveti izlaze iz sjenke "starinskog" nameštaja i postaju jedan od najpoželjnijih trendova u savremenim enterijerima, naročito u malim stanovima gdje svaki kvadrat mora imati više od jedne funkcije.

Možda će vas zanimati

Za razliku od klasičnih sofa, koje često djeluju glomazno i unište izgled cijele sobe čim se rasklope, dnevni krevet je osmišljen tako da izgleda elegantno u svakoj ulozi. Najčešće ima bočne naslone, dok je jedna strana otvorena, što ga čini idealnim za postavljanje uz zid, u ugao, ali može se postaviti čak u sredinu prostorije.

Zašto su dnevni kreveti hit?

Danju služe kao udoban ležaj-kauč za čitanje, ispijanje kafe ili rad od kuće, dok se uveče bez ikakvog napora pretvaraju u pravi krevet. Nema komplikovanih mehanizama: dovoljno je dodati posteljinu i prostor je spreman za goste.

Dnevni kreveti dolaze u profinjenim, savremenim varijantama: minimalistički drveni ramovi, tapacirani modeli presvučeni lanom, pamukom, plišom ili bukleom, uz metalne ili drvene nogare. Najtraženije boje su neutralne – bež, siva i maslinasto zelena – ali se sve češće viđaju i tonovi kao što je burgundac. Savršeno se uklapaju u skandinavski, japandi i boho enterijere.

Jednako dobro funkcionišu u dnevnoj sobi, radnom kutku, hodniku ili gostinskoj sobi, a postoje i modeli prilagođeni terasama i lođama. Uz nekoliko dekorativnih jastuka, prekrivač ili baldahin, dnevni krevet lako postaje statement komad u prostoru.

Postavite ga uz zid i obložite jastucima i ćebadima – tokom dana izgleda kao raskošan kauč, a uveče kao udoban gostinski krevet.

Pogledajte u galeriji i kako je uređen jedan mali stan  sa čak dvije spavaće sobe.

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređenje doma kauč

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA