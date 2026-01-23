Zaboravite sofe, u malom stanu nema mjesta za njih: Nova vrsta kauča biće glavni trend u 2026. godini

Dnevni kreveti zamjenjuju sofe u 2026. godini, ovi multifunkcionalni komadi mijenjaju pravila u malim stanovima

Izvor: Shutterstock

Ako nemate mjesta za sofu ili biste željeli nešto udobniju varijantu, dnevni krevet je idealan za vas.

Najveća prednost - nema rasklapanja i sklapanja, treba samo da pomjerite jastuke.

Ako ste ikada poželjeli komad namještaja koji je istovremeno kauč, rezervni ležaj za goste i estetski fokus prostorije – dnevni krevet je upravo ono što će obilježiti 2026. godinu.

Svjetski magazini za uređenje enterijera navode da dnevni kreveti izlaze iz sjenke "starinskog" nameštaja i postaju jedan od najpoželjnijih trendova u savremenim enterijerima, naročito u malim stanovima gdje svaki kvadrat mora imati više od jedne funkcije.

Za razliku od klasičnih sofa, koje često djeluju glomazno i unište izgled cijele sobe čim se rasklope, dnevni krevet je osmišljen tako da izgleda elegantno u svakoj ulozi. Najčešće ima bočne naslone, dok je jedna strana otvorena, što ga čini idealnim za postavljanje uz zid, u ugao, ali može se postaviti čak u sredinu prostorije.

Zašto su dnevni kreveti hit?

Danju služe kao udoban ležaj-kauč za čitanje, ispijanje kafe ili rad od kuće, dok se uveče bez ikakvog napora pretvaraju u pravi krevet. Nema komplikovanih mehanizama: dovoljno je dodati posteljinu i prostor je spreman za goste.

Dnevni kreveti dolaze u profinjenim, savremenim varijantama: minimalistički drveni ramovi, tapacirani modeli presvučeni lanom, pamukom, plišom ili bukleom, uz metalne ili drvene nogare. Najtraženije boje su neutralne – bež, siva i maslinasto zelena – ali se sve češće viđaju i tonovi kao što je burgundac. Savršeno se uklapaju u skandinavski, japandi i boho enterijere.

Jednako dobro funkcionišu u dnevnoj sobi, radnom kutku, hodniku ili gostinskoj sobi, a postoje i modeli prilagođeni terasama i lođama. Uz nekoliko dekorativnih jastuka, prekrivač ili baldahin, dnevni krevet lako postaje statement komad u prostoru.

Postavite ga uz zid i obložite jastucima i ćebadima – tokom dana izgleda kao raskošan kauč, a uveče kao udoban gostinski krevet.

Pogledajte u galeriji i kako je uređen jedan mali stan sa čak dvije spavaće sobe.