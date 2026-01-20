Da li se i vama kuhinjska ploča krivi? Evo šta možete da uradite, a da ne potrošite pare na majstora

Saznajte zašto se kuhinjske radne ploče savijaju i kako ih popraviti kod kuće ili uz pomoć stručnjaka. Jednostavni saveti po materijalu.
- Visoke temperature i vlaga mogu saviti kuhinjske ploče i narušiti izgled i funkcionalnost.
- Laminat i drvo se najčešće savijaju, dok kvarc i granit mogu biti pogođeni ekstremnim uslovima.
- Manja savijanja se mogu popraviti kod kuće, a ozbiljnija zahtjevaju stručnu pomoć.
Kuhinja je zahtjevno okruženje za radne ploče: visoke temperature, vlaga i svakodnevna upotreba mogu izazvati savijanje ili izbočenje ploče. Ovo ne samo da narušava izgled, već može i otežati korišćenje površine. Najčešći uzrok savijanja je kombinacija vlage i temperaturnih promjena, a ponekad je problem prisutan i kod prirodnog kamena.
Tipovi savijanja radnih ploča
Savijanje po dužini – ploča se savija od jednog kraja do drugog.
Izbočenje po širini – ploča se "uzdiže" sa strane ili sa sredine.
Laminat i drvo su posebno osjetljivi, dok i kvarc i granit mogu biti pogođeni ekstremnim temperaturama ili velikim opterećenjem. Pravilna instalacija može smanjiti rizik, ali savijanje se može pojaviti i kod pravilno postavljenih ploča.
DIY rešenja prema materijalu
Laminat – provjerite izvor vlage. Sušenjem fenom na niskoj temperaturi i eventualnim zaptivanjem drvenim ljepkom možete popraviti manja savijanja.
Masivno drvo – vlažan peškir i pegla mogu pomoći da se izravna problematično mjesto. Ako možete skinuti ploču, pritisak sa stezaljkama na ravnoj površini često daje dobre rezultate.
Kvarc i granit – zahtjevaju stručnu pomoć; popravka podrazumijeva brušenje ili resurfacing, što je složen i profesionalan postupak.
Savjeti za prevenciju
Održavajte konstantnu vlažnost i temperaturu u kuhinji.
Izbjegavajte direktno postavljanje vrućih predmeta na ploču.
Pratite stanje materijala i reagujte pri prvim znacima savijanja ili izbočenja.