Da li se i vama kuhinjska ploča krivi? Evo šta možete da uradite, a da ne potrošite pare na majstora

Saznajte zašto se kuhinjske radne ploče savijaju i kako ih popraviti kod kuće ili uz pomoć stručnjaka. Jednostavni saveti po materijalu.

Izvor: Shutterstock

Visoke temperature i vlaga mogu saviti kuhinjske ploče i narušiti izgled i funkcionalnost.

Laminat i drvo se najčešće savijaju, dok kvarc i granit mogu biti pogođeni ekstremnim uslovima.

Manja savijanja se mogu popraviti kod kuće, a ozbiljnija zahtjevaju stručnu pomoć.

Kuhinja je zahtjevno okruženje za radne ploče: visoke temperature, vlaga i svakodnevna upotreba mogu izazvati savijanje ili izbočenje ploče. Ovo ne samo da narušava izgled, već može i otežati korišćenje površine. Najčešći uzrok savijanja je kombinacija vlage i temperaturnih promjena, a ponekad je problem prisutan i kod prirodnog kamena.

Tipovi savijanja radnih ploča

Savijanje po dužini – ploča se savija od jednog kraja do drugog.

Izbočenje po širini – ploča se "uzdiže" sa strane ili sa sredine.

Laminat i drvo su posebno osjetljivi, dok i kvarc i granit mogu biti pogođeni ekstremnim temperaturama ili velikim opterećenjem. Pravilna instalacija može smanjiti rizik, ali savijanje se može pojaviti i kod pravilno postavljenih ploča.

DIY rešenja prema materijalu

Laminat – provjerite izvor vlage. Sušenjem fenom na niskoj temperaturi i eventualnim zaptivanjem drvenim ljepkom možete popraviti manja savijanja.

Masivno drvo – vlažan peškir i pegla mogu pomoći da se izravna problematično mjesto. Ako možete skinuti ploču, pritisak sa stezaljkama na ravnoj površini često daje dobre rezultate.

Kvarc i granit – zahtjevaju stručnu pomoć; popravka podrazumijeva brušenje ili resurfacing, što je složen i profesionalan postupak.

Savjeti za prevenciju