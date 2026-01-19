Kuhinjska ostrva nestaju, i to sa dobrim razlogom: Ovo praktično rješenje ih mijenja i prostor konačno "diše"

Kuhinjska ostrva izlaze iz mode. Novi trend za 2026. godinu donosi praktičnije i elegantnije rješenje koje oslobađa prostor i mijenja način korišćenja kuhinje.

Izvor: BM_27/Shutterstock

Kuhinjska ostrva polako gube primat i više nisu obavezni simbol modernog doma.

Novi trend za 2026. favorizuje peninsule, pokretne stolove i slobodan protok prostora.

Fokus je na funkcionalnosti, fleksibilnosti i osjećaju lakoće u svakodnevnom životu.

Ako uđete u bilo koji novogradnju iz perioda oko 2015. godine, prizor je gotovo identičan: sjajno kuhinjsko ostrvo u sredini, četiri barske stolice i činija sa vještačkim limunovima. Ostrvo je postalo simbol "luksuzne kuhinje". Međutim, dizajneri kuhinja u 2026. godini pričaju sasvim drugačiju priču – sve više klijenata pita kako da uklone ostrvo, a ne kako da ga uklope.

Fokus se pomjerio sa "pogledaj moje ostrvo" na "pogledaj kako se lako krećemo".

Razlozi su prije svega praktični. Ostrva zauzimaju dragocjen prostor za kretanje, stvaraju gužvu i zarobljavaju ljude u uglovima. Na fotografijama za oglase izgledaju odlično, ali u realnom životu postaju prepreka – naročito kada više ljudi istovremeno pokušava da koristi kuhinju. Jednom postavljeno ostrvo teško se mijenja, čak i kada se stil života promijeni.

Nekoliko dizajnera je isto opisalo na različite načine: kuhinjsko ostrvo postalo je "uske farmerke" enterijera – svi su ih imali, a onda su jednog dana jednostavno počele da smetaju.

Pogledajte kuhinjska ostva koja ljudi sve više izbacuju:

Šta dolazi umjesto ostrva?

U Kopenhagenu, arhitektkinja Line Madsen pokazuje mi fotografije "prije i poslije" jednog manjeg stana. Na prvoj slici – masivno ostrvo ugurano između kuhinjskih elemenata i balkonskih vrata. "Mislili su da im je potrebno da bi kuhinja djelovala luksuzno", kaže ona. "U stvarnosti, prepolovilo je prostor".

Na fotografiji "poslije" ostrva više nema. Umjesto njega, tu je lagani samostojeći radni sto na nogarama i uz zid dugačka, elegantna poluostrvska radna ploča (peninsula) sa sjedenjem samo sa jedne strane.

Otvorenost prostora je zapanjujuća. Pogled se nesmetano kreće ka prozorima. Vlasnici, par u tridesetim godinama, rekli su da su ponovo počeli da doručkuju u kuhinji jer prostor "konačno diše". Upravo te riječi se stalno ponavljaju: disanje, kretanje, protok. Malo ko žali za izbjegavanjem oštrih ivica ostrva sa vrelom šerpom u rukama.

Pogledajte šta su peninsule:

Vidi opis Kuhinjska ostrva nestaju, i to sa dobrim razlogom: Ovo praktično rješenje ih mijenja i prostor konačno "diše" Peninsule u kuhinji Peninsule u kuhinji Peninsule u kuhinji Peninsule u kuhinji Peninsule u kuhinji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Richard Salamander/Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Gabi Moisa/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Gabi Moisa/Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Gabi Moisa/Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Revolucija peninsule i pomoćnih stolova

Novi trend ne zamjenjuje ostrvo jednim konkretnim komadom namještaja, već novom idejom: funkcionalna zona kuhinje pomjera se ka ivicama prostora. Dominiraju peninsule uz zid, dvostrane radne ploče koje ne blokiraju prolaz, pokretni radni stolovi i izdašne obodne površine.

Zvijezda ovog trenda je produžena peninsula u kombinaciji sa laganim pripremnim stolom. Umjesto masivnog bloka u sredini, dobijate L-oblik koji "grli" korisnika. Peninsula služi kao mjesto za doručak, rad na laptopu ili brz obrok, dok se pokretni sto lako pomijera – bliže tokom pečenja kolača, dalje tokom okupljanja i proslava.

Kuhinjsko ostrvo ne nestaje u potpunosti, ali gubi dominantnu ulogu. Umjesto jednog centralnog monolita, kuhinja postaje fleksibilna, prilagodljiva i tiša – baš onakva kakva je savremenom životu potrebna.

Pogledajte i kuhinje sa bež radnim pločama koje dizajneri vole da koriste u modernim stanovima: