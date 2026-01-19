Mali stan od samo 13 kvadrata izgleda bar duplo veći: Ima mjesta i za radni kutak

Ako mislite da je stan od 13 kvadrata suviše mali da bi se u njemu živjelo, ova garsonjera će vas razuvjeriti.

Izvor: Youtube / Iro-Iro

Svijetle boje, prozračni namještaj, višestruka namjena mnogih komada i pažnja pri izboru detalja čine da 13 kvadrata djeluje prostranije, svjetlije i udobnije nego mnogi stanovi od 30–40 m².

djeluje prostranije, svjetlije i udobnije nego mnogi stanovi od 30–40 m². Platforma za spavanje je ovdje bila najbolje rješenje, a posebno je vješto montirana.

U malom stanu od 13 kvadrata nije samo stalo sve što je potrebno za svakodnevni život, već je prostor pametno iskorišćen tako da djeluje otvoreno, svijetlo i prijatno. Nema osjećaja skučenosti, nema pretrpanosti, nema haosa.

Ključ uspjeha? Lagani, svijetli namještaj, multifunkcionalni elementi i precizno planiranje svakog centimetra.

Formalnog predsoblja nema, ali zid kupatila formira mali antre. Desno od ulaznih vrata je smješten cipelarnik čija gornja površina je istovremeno i praktična polica za ključeve, novčanik, naočare i druge sitnice koje obično odlažemo čim uđemo u stan.

U nastavku je element od univera na koji su smješteni kućni aparati za koje nema mjesta u kuhinji - električni lonac za kuvanje pirinča i čajnik za vodu. Oni su neutralnih boja i savršeno se stapaju sa zidom pa ne opterećuju vizuelno prostor. Na donjoj polici je, takođe neupadljivo smještena, mikrotalasna pećnica. U produžetku je uži dugi sto može da služi za objedovanje ili kao polica ispod televizora. Niz na ovom zidu završava se plakarom sa dvokrilnim kliznim vratima. Zavirite u galeriju i pogledajte kako je vješto uređena ova mala garsonjera.

Posebna vještina je primijenjena pri dizajniranju platforme za spavanje. Ona dijelom zaklanja prozor, ali ne blokira svjetlost uopšte. Parapet prozora je iskorišćen kao prirodni oslonac za konstrukciju, pa platforma izgleda kao da "lebdi". Ispod nje je komotan radni prostor sa računarom, a lijevo od njega udobna fotelja koja se razvlači u krevet za gosta.

S lijeve strane ulaznih vrata nalazi se mala, ali savršeno funkcionalna kuhinja: indukcioni rešo, sudopera i radna ploča ispod koje je smješten frižider. Viseći elementi su bijeli, baš kao i pločice na zidu, a lampa služi i tokom kuvanja, ali i kao ambijentalno svjetlo ako sjedite pod platformom. Zavirite u galeriju i pogledajte kako dizajneri dekorišu najljepše stanove.

