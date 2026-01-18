Greške u uređenju doma koje prave i profesionalci: Ove kombinacije boja mogu potpuno da unište atmosferu

Koje boje nikako ne treba kombinovati u enterijeru? Dizajneri otkrivaju najproblematičnije spojeve boja i savjete za skladno uređenje prostora.

Izvor: Shutterstock

Uređenje doma najčešće počinje odabirom prave palete boja, a taj izbor itekako utiče na atmosferu i osjećaj u prostoriji. Čak i iskusni dizajneri ponekad pogriješe, pa smo zato prikupili savjete vodećih stručnjaka koji otkrivaju koje kombinacije boja narušavaju harmoniju enterijera.

Jedna od najčešćih grešaka je kombinovanje sive sa toplim bojama. Iako je godinama bila popularna, siva u spoju sa toplim tonovima često djeluje hladno i neusklađeno. Stručnjaci preporučuju da se siva kombinuje sa hladnijim nijansama – plavom ili zelenom.

Još jedan problematičan spoj je tamnoplava sa čistom bijelom. Iako izgleda elegantno, kontrast može biti previše oštar za prostor. Bolji izbor je kombinovanje tamnoplave sa toplim sivim tonovima.

Zanimljiv primer je kombinacija žute i ljubičaste – iako se smatraju komplementarnim, u praksi često stvaraju vizuelnu tenziju. Ako volite neku od ovih boja, uparite je sa neutralnim nijansama.

Ljubičasti krevet sa žutim jastucima

Izvor: New Africa/Shutterstock

Tradicionalni spoj koji se takođe izbegava je crvena i braon, jer enterijeru može dati starinski i težak izgled. Dizajneri savetuju da se braon kombinuje sa neutralnim tonovima ili zemljano zelenim nijansama.

Posebno loš izbor je spoj neonskih boja sa belom, jer stvara jak vizuelni napor i nemir u prostoru. Ako volite jarke tonove, koristite ih kao akcent, a ne kao dominantnu paletu, piše Fashion.hr

Za harmoničnu paletu boja važno je obratiti pažnju na količinu prirodnog svjetla u prostoriji. Prostorije okrenute ka jugu podnose hladnije tonove, dok sjeverne zahtijevaju toplije nijanse. Pre konačnog odabira, uvijek testirajte boje na zidu i posmatrajte ih tokom dana – ponekad manje znači više.

Pogledajte koje su danas najmodernije tehnike na zidovima: