Pantone izabrao zvaničnu boju 2026. godne: Prvi put u istoriji izabrana nijansa bijele

Pantone je otkrio boju godine 2026 – nježnu bijelu nijansu Cloud Dancer. Saznajte šta simbolizuje i zašto će dominirati modom i enterijerima.

Izvor: H_Ko/Shutterstock

Pantone je za boju godine 2026 izabrao "Cloud Dancer", nježnu nijansu izbalansirane bijele.

Boja simbolizuje mir, novi početak i povratak autentičnosti u vrijeme preopterećeno tehnologijom.

Trend Cloud Dancer već je prisutan u modi i enterijerima, naglašavajući prirodne materijale i lepršave forme.

Institut za boje Pantone objavio je svoju boju godine za 2026, a izbor je pao na elegantnu nijansu bijele nazvanu "Cloud Dancer". Ono čime su svi iznenađeni jeste da je Pantone prvi put u životu izabrao bijelu boju. Iako djeluje jednostavno, ova boja nosi snažnu poruku – odražava duh vremena, povratak smirenosti i želju za svježim početkom.

Prema riječima Lejtriz Ajsman, izvršne direktorke instituta, Cloud Dancer je "prozračna, uravnotežena bijela koja unosi osjećaj mira". U svijetu u kojem tehnologija sve snažnije oblikuje našu svakodnevicu, Pantone bira boju koja vraća fokus na tišinu, promišljenost i autentične vrijednosti.

Ova nijansa simboliše novi početak i potrebu da se ponovo povežemo sa prirodnim ritmom života. Stručnjaci Pantone-a svake godine proučavaju kulturne, političke i stilske obrasce, kako bi pronašli nijansu koja najbolje predstavlja trenutni globalni senzibilitet. Naziv boje takođe igra ključnu ulogu, jer, kako kažu, "ime odmah stvara sliku u glavi".

Cloud Dancer pažljivo je odabran zbog savršene ravnoteže toplih i hladnih podtonova. Pantone navodi da bi intenzivnija, oštrija bijela stvorila osjećaj sterilnosti i odvojenosti, dok Cloud Dancer ostaje mek, prirodan i iskreno topao.

U modi, ova nijansa posebno dolazi do izražaja kroz lepršave siluete i prirodne materijale poput perja. Trend je već viđen na Met Gali, sa spektakularnim perjem na haljini Dajane Ros, ali i na festivalskim i crvenim tepisima, gdje se bijele, čiste forme vraćaju u velikom stilu.

Dajana Ros

Izvor: Bre Johnson/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

U enterijeru, Cloud Dancer se opisuje kao "jasnoća bez hladnoće" - savršeno se kombinuje sa drvetom, kamenom i ostalim prirodnim teksturama. Topao, pitom i nenametljiv, ovaj ton bijele unosi svjetlost i harmoniju u svaki prostor, piše CNN.

Prethodne Pantone boje godine bile su Mocha Mousse za 2025, topla i senzualna nijansa braon, i Peach Fuzz, mekana breskvasta boja proglašena za 2024.