9 boja lakova za nokte koji podmlađuju ruke: Ne brišu godine samo neutralne nijanse

Profesionalni manikiri dijele nijanse koje najviše laskaju rukama - a 9 je boja lakova za nokte koji podmlađuju ruke.

Izvor: Shutterstock

Veliki dio pažnje u njezi kože usmjerava se na lice, ali i naše ruke prilično brzo pokazuju koliko nam je godina. Iako ljepota leži u svakoj liniji i pjegici, ponekad samo želite da zaustavite vrijeme - dnevni SPF (da, čak i na rukama) i losion mogu biti efikasni, ali pravi manikir takođe može obrisati koju godinu. Stručnjaci tačno znaju koje nijanse lakova za nokte najviše laskaju rukama.

Ovo je lista najboljih boja za nokte kako bi vaše ruke izgledale mlađe nego što jesu, a nju su za Real Simple sastavili čuvene manikirke i stručnjakinje za nokte Džuli Rasel, Karlin Dankli i Žaklin Fam.

Mliječnobijela

Mliječnobijela je jedna od najljepših neutralnih boja za nokte, a ova nijansa inspirisana vanilin milkšejkom jeste boja za nokte koja vam može podmladiti ruke. "Njegova blaga providnost omogućava prirodnom noktu ispod da se blago vidi, dok pokriva sve nedostatke ili grebene, dajući rukama uglađen mladalački izgled“, kaže Džuli Rasel, poznata manikirka i stručnjakinja za nokte.

Žele roze

Slično tome, blijeda žele ružičasta nijansa ima poluprozirni završetak sa dodatnom toplinom. "Ova nijansa je vremenska mašina za nokte i ruke. Žele ružičasta dodaje blagi preliv ružičaste nijanse noktu, dajući efekat zdravih, blistavih noktiju.

Prava crvena

Postoji razlog zašto je klasična prava crvena ostala popularna kroz decenije: dobro stoji svima. "Nikada ne možete pogrešiti sa jarkocrvenom bojom trešnje ili plavkasto crvenom“, kaže Karlin Dankli, stručnjakinja za nokte. "Crvene njese su bezvremene. Živahna crvena privlači pogled na nokte, a ne na kožu“.

Mikro francuski manikir

Trajnost francuskog manikira je neuporediva, ali trebalo bi da se odlučite za mikrofrenč, koji ima samo tanku bijelu liniju na vrhu. "Tanki mikro frenč je savršena distrakcija za kratke, zdepaste nokte“, kaže Žaklin Fam, poznata umjetnica za nokte. "Ona daje iluziju dužeg nokta".

Pastelno jagodasto ružičasta

Za smjeliju opciju, inspiraciju potražite u sočnom izgledu pune, zrele jagode. "Svježa je, svijetla i blago toplog tona. Nije previše žvakasta ili neonska, ali nosi živu vibraciju sa dovoljno crvenog podtona da se osjeća razigrano i laskavo na većini tonova kože“, kaže Rasel. Zasićena nijansa može da osvijetli tupu kožu i da efekat glađeg, ujednačenog tena.

Safirnoplava

Ako niste ljubitelj neutralnih nijansi, iskoristite porodicu nijansi dragulja za nijansu poput safirnoplave. "Ova smjela nijansa stvara upečatljiv kontrast koji skreće pažnju na nokte umjesto na kožu“, napominje Rasel. Takođe je neočekivan izbor bez obzira na godine, koji po svojoj prirodi djeluje svježe i mladalački.

Meki koral

Koralne i ružičasto-breskvaste nijanse su vesele boje laka za nokte sa puno toplih podtonova, što ih čini odličnim izborom ako želite mlađi izgled ruku. "Ove boje dodaju toplinu i suncem obasjan sjaj koji vraća živost koži“, napominje Dankli. "Takođe mogu pomoći u zamagljivanju nesavršenosti i učiniti da ruke izgledaju zdravije, svjetlije i pune energije.“

Smaragdnozelena

Još jedna boja za nokte inspirisana draguljima koja će učiniti da ruke izgledaju mlađe jeste smaragdnozelena. Rasel kaže: "Živahnost dodaje osjećaj modernosti i energije, održavajući cjelokupni izgled mladalačkim i šik".

Čisti hrom

Pratite aktuelne trendove tako što ćete zamoliti svog manikira za hromirani finiš u neutralnoj nijansi poput breskve, krem ili nude. "Daje biserni finiš, ponekad sa malo preliva“, kaže Fam. To omekšava izgled vaših noktiju i skriva sve nesavršenosti, a sjaj privlači više pažnje na same nokte.

