Zendaja je ponovo dokazala zašto je modna ikona svoje generacije - pojavila se u odvažnom i upečatljivom izdanju koje je izazvalo oduševljenje publike.
Zendaja se pojavila bez pantalona, u sićušnom metalik blejzeru, na reviji "Luj Viton" u okviru Nedjelje mode u Parizu. Uz pomoć svog stiliste Loua Rouča, posljednjih godina postala je neprikosnovena "it djevojka" modne scene.
Od dramatične balske haljine u crvenoj nijansi na dodjeli Zlatnog globusa, preko korseta za pozorišno veče, do čitave promotivne turneje inspirisane tenisom, svaki njen stajling odmah postaje ikoničan. A ni posljednji nije bio izuzetak.Izvor: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia
Kao ambasadorka brenda "Luj Viton" od 2023. godine, Zendaja se pojavila na njihovoj reviji ženske kolekcije proljeće/ljeto 2026. godine. Odabrala je mini blejzer-haljinu inspirisanu šezdesetim godinama iz linije za 2026.
Metalik tkanina sa srebrnim sjajem i neon detaljima, mašne na prednjem dijelu i bijela krznena postava na kragni i rukavima činili su da haljina izgleda glamurozno i razigrano u isto vrijeme.Izvor: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia
Kombinovala ju je sa srebrnim visokim potpeticama i svojim vjereničkim prstenom "Džesika MekKormak". Kosu je stilizovala u duboki razdjeljak i bujne talase inspirisane šezdesetim.
Pogledajte i najupečatljivije modne kombinacije Zendeje:
Ona je glavna zvijezda Nedjelje mode u Parizu: Slavni ne trepću zbog onoga što je modna ikona obukla
(MONDO)