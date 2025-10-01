logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ona je glavna zvijezda Nedjelje mode u Parizu: Slavni ne trepću zbog onoga što je modna ikona obukla

Ona je glavna zvijezda Nedjelje mode u Parizu: Slavni ne trepću zbog onoga što je modna ikona obukla

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Zendaja je ponovo dokazala zašto je modna ikona svoje generacije - pojavila se u odvažnom i upečatljivom izdanju koje je izazvalo oduševljenje publike.

Zendaja na reviji "Luj Viton" u okviru Nedjelje mode u Parizu Izvor: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia

Zendaja se pojavila bez pantalona, u sićušnom metalik blejzeru, na reviji "Luj Viton" u okviru Nedjelje mode u Parizu. Uz pomoć svog stiliste Loua Rouča, posljednjih godina postala je neprikosnovena "it djevojka" modne scene.

Od dramatične balske haljine u crvenoj nijansi na dodjeli Zlatnog globusa, preko korseta za pozorišno veče, do čitave promotivne turneje inspirisane tenisom, svaki njen stajling odmah postaje ikoničan. A ni posljednji nije bio izuzetak.

Izvor: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia

Kao ambasadorka brenda "Luj Viton" od 2023. godine, Zendaja se pojavila na njihovoj reviji ženske kolekcije proljeće/ljeto 2026. godine. Odabrala je mini blejzer-haljinu inspirisanu šezdesetim godinama iz linije za 2026.

Metalik tkanina sa srebrnim sjajem i neon detaljima, mašne na prednjem dijelu i bijela krznena postava na kragni i rukavima činili su da haljina izgleda glamurozno i razigrano u isto vrijeme.

Izvor: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia

Kombinovala ju je sa srebrnim visokim potpeticama i svojim vjereničkim prstenom "Džesika MekKormak". Kosu je stilizovala u duboki razdjeljak i bujne talase inspirisane šezdesetim.

Pogledajte i najupečatljivije modne kombinacije Zendeje:

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zendaja moda Pariz

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA