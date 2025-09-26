Kako odabrati parfem po kome će vas prepoznavati: Vodič i prijedlozi za svaki stil

Odabir parfema nije samo stvar mirisa – to je priča o stilu, raspoloženju i samopouzdanju.

Izvor: Shutterstock

Pronalaženje parfema koji vam savršeno odgovara nije uvijek lako. Miris je snažno vezan za emocije i sjećanja, a pravi parfem može postati vaš lični potpis.

Evo nekoliko savjeta kako odabrati parfem i prijedloga koji mogu da vam pomognu.

Otkrij svoj mirisni svijet

Parfemi se dijele u nekoliko grupa:

Cvjetni – romantični i ženstveni.

Voćni – svježi i razigrani.

Orijentalni – topli i zavodljivi.

Drvenasti – elegantni i ozbiljni.

Citrusni i akvatični – lagani i energični.

Prvi korak je da otkriješ koja grupa ti najviše prija.

Testiraj, pa tek onda kupi

Na svakoj koži parfem se razvija drugačije. Nanesi ga na unutrašnjost ručnog zgloba i sačekaj bar 15 minuta – tek tada ćeš otkriti pravi miris.

Razmišljaj o prilikama

Posao i svakodnevica – svježiji, lagani tonovi.

Izlasci i posebne prilike – jači, senzualni parfemi.

Ljeto – citrusni i akvatični.

Zima – topli, začinski i drvenasti.

Black Opium proglašen za najbolji parfem

Izvor: taffpixture/Shutterstock

Naši prijedlozi koji uvijek pale

1. Chanel Chance Eau Tendre – nježan, cvjetno-voćni klasik.

2. Lancôme La Vie Est Belle – sladak, topao i ženstven.

3. Dolce & Gabbana Light Blue – citrusna svježina za svaki dan.

4. YSL Black Opium – zavodljiv, orijentalni miris za večernje sate.

5. Dior Sauvage – muški favorit, moderan i intenzivan.

Tvoj mirisni potpis

Pravi parfem nije samo kozmetika – to je dio tebe. Kada ga pronađeš, postaće tvoj potpis i miris po kojem će te ljudi pamtiti.

(MONDO)