Kako odabrati parfem po kome će vas prepoznavati: Vodič i prijedlozi za svaki stil

Odabir parfema nije samo stvar mirisa – to je priča o stilu, raspoloženju i samopouzdanju.
Pronalaženje parfema koji vam savršeno odgovara nije uvijek lako. Miris je snažno vezan za emocije i sjećanja, a pravi parfem može postati vaš lični potpis.
Evo nekoliko savjeta kako odabrati parfem i prijedloga koji mogu da vam pomognu.
Otkrij svoj mirisni svijet
Parfemi se dijele u nekoliko grupa:
Cvjetni – romantični i ženstveni.
Voćni – svježi i razigrani.
Orijentalni – topli i zavodljivi.
Drvenasti – elegantni i ozbiljni.
Citrusni i akvatični – lagani i energični.
Prvi korak je da otkriješ koja grupa ti najviše prija.
Testiraj, pa tek onda kupi
Na svakoj koži parfem se razvija drugačije. Nanesi ga na unutrašnjost ručnog zgloba i sačekaj bar 15 minuta – tek tada ćeš otkriti pravi miris.
Razmišljaj o prilikama
Posao i svakodnevica – svježiji, lagani tonovi.
Izlasci i posebne prilike – jači, senzualni parfemi.
Ljeto – citrusni i akvatični.
Zima – topli, začinski i drvenasti.
Naši prijedlozi koji uvijek pale
1. Chanel Chance Eau Tendre – nježan, cvjetno-voćni klasik.
2. Lancôme La Vie Est Belle – sladak, topao i ženstven.
3. Dolce & Gabbana Light Blue – citrusna svježina za svaki dan.
4. YSL Black Opium – zavodljiv, orijentalni miris za večernje sate.
5. Dior Sauvage – muški favorit, moderan i intenzivan.
Tvoj mirisni potpis
Pravi parfem nije samo kozmetika – to je dio tebe. Kada ga pronađeš, postaće tvoj potpis i miris po kojem će te ljudi pamtiti.
(MONDO)