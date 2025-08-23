Najbolji parfemi za jesen 2025: Jedna nota iznenadila je i najveće poznavaoce

Najbolji parfemi za jesen 2025 donose božanstvene mirise, a jedna nota iznenadila je i iskusne poznavaoce parfema.

Izvor: yarayanastia/Shutterstock

Nova sezona nosi posebnu čar – u vazduhu se miješaju prve note vlažnog lišća, miris kafe iz omiljenog kafića i toplina tkanina koja nas grle dok dani postaju kraći. Kao što se garderoba prilagođava sezoni, tako i parfemi za jesen prate ritam, mijenjajući lagane ljetnje akorde za slojevitije, dublje i zavodljivije tonove.

Ove godine parfemski trendovi donose neočekivane kombinacije.

Slatkasti parfemi

Gurmanske note ostaju prisutne ali gube svoju preteranu intenzivnost. Umjesto teških kompozicija koje traju danima, jesenji parfemi sada donose laganiji miris. Vanila, tonka i šećerni akcenti obogaćeni su citrusnim ili cvetnim notama, čineći ih savršenim za svaki dan.

Karamela parfemi

Vanila se povlači u drugi plan, a na scenu stupa karamela – topla, kremasta i neodoljivo zavodljiva. Njena raskošna slast kada su u pitanju parfemi za jesen stvara osjećaj komfora. Uparena sa blagim cvetnim akcentima ili orašastim tonovima pruža savršenu ravnotežu između dekadencije i nosivosti.

Parfemi sa mirisom pistaća

Pistaći više nisu egzotična rijetkost, već postaje najtraženija mirisna nota sezone. Njen orašasto-kremasti karakter unosi mekoću u kompoziciju, a često se kombinuje sa karamelom ili medom za još puniji i gurmanskiji efekat.

Puderasti parfemi

Pudraste note, nekada rezervisane za vintidž parfeme naših baka, ove jeseni doživljavaju sofisticiranu transformaciju. Iris, ljubičica, heliotrop i bijeli mošus upareni sa vanilom, amberom ili blagim balsamičnim notama stvaraju osjećaj čistoće i topline, ali bez zagušljivosti. Rezultat je parfem koji miriše na skupo.

Multifukncionalni parfemi

Granice, kada su u pitanju parfemi i proizvodi za njegu kože, polako se brišu. Ove jeseni, trend su mirisne formule obogaćene hranljivim sastojcima, sa hidratantnim efektom ili notama koje opuštaju i podižu raspoloženje. To su parfemi koji pružaju više od mirisa.

Lepa&Srećna