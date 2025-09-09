Gube kvalitet: Većina ljudi drži parfeme na potpuno pogrešnom mjestu

Parfemi mogu brzo da izgube kvalitet ako ih čuvate na pogrešnom mjestu. Saznajte gdje nikako ne bi trebalo da stoje, a i gdje je pravo mjesto za njih u vašem domu.

Izvor: AnnaStudio.uk/Shutterstock

Primijetili ste da je vaš parfem postao drugačiji, da je izgubio intenzitet i auru? Da li ga možda držite u kupatilu? Slažemo se da je to praktično, ali nije baš najbolje mjesto za čuvanje dragocjenih mirisa. Razloga je više...

Istuširali ste se, nabacili šminku i frizuru, ostao je samo još – parfem. I on je tu, pri ruci, u ormariću u kojem držite kreme, losione i ostale bjuti stvarčice koje koristite svaki dan. Ipak, primijetili ste da je miris, za koji svojevremeno niste žalili novca, promijenio note, možda čak i oslabio. Šta nije u redu? Čuvali ste ga na tamnom i suvom mjestu, kako je i navedeno na ambalaži. Da, tamno jeste, ali – da li je i suvo?

Zašto parfeme ne bi trebalo držati u kupatilu

Kupatilo je prostorija u kojoj se temperature smjenjuju češće i drastičnije nego u ostalima. Topla para od tuširanja i hladni zidovi stvaraju nestabilno okruženje u kojem se može ubrzati razgradnja hemijskih veza u parfemu, što, opet, često dovodi do promjene mirisa ili njegovog slabljenja. A imajte u vidu da rok trajanja parfema ne zavisi samo od učestalosti korišćenja, već i od načina skladištenja.

Visoka vlažnost u kupatilu je neprijatelj parfema, jer može izmijeniti njegovu strukturu i samim tim smanjiti intenzitet.

Parfem ne treba držati u kupatilu

Izvor: vnlit/Shutterstock

Gdje treba držati parfeme?

Najbolja alternativa je spavaća soba, neko tamno, suvo i hladno mesto u ormanu ili komodi, gdje će biti zaštićeni od direktnog izlaganja svjetlosti i visokih temperatura, koje ne bi trebalo da prelaze 25 stepeni, ali ni da se spuštaju ispod 10.

Uvijek dobro zatvarajte poklopac bočice i čuvajte je u originalnoj kutiji. Takođe, treba znati da se nakon otvaranja rok trajanja smanjuje i da miris počinje da oksidira, što se najbolje može primijetiti kod citrusnih i voćnih nota. Ako parfem držite na svijetlom mjestu blizu izvora toplote, proces oksidacije će se ubrzati, a to ne želite.

(Žena/ Lepa&Srećna)