10 modnih komada od kojih se prave kombinacije za 30 dana: Pogledajte šta jesenja modna kapsula treba da ima

Kapsula garderobe za jesen 2026. donosi 10 ključnih komada koji se lako kombinuju i čine da uvek izgledaš moderno, praktično i elegantno.

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Kapsula garderobe za jesen 2025. donosi praktičnost, eleganciju i trendove koje ćeš voljeti da nosiš svakog dana. Ideja kapsule je da sa samo nekoliko ključnih komada možeš da napraviš bezbroj različitih kombinacija, uštediš vrijeme i uvijek izgledaš moderno.

1. Oversized blejzer

Blejzer u neutralnoj nijansi (bež, siva ili crna) i dalje je baza svakog stila. Možeš ga nositi na farmerke, pantalone, pa čak i preko haljine – uvijek djeluje šik.

2. Kožne pantalone

Eko-koža je must-have ove jeseni. Kožne pantalone kombinuju se uz rolke, košulje i blejzere, pa su savršen izbor za dan i veče.

3. Pletena midi haljina

Topla, udobna i ženstvena – haljina od pletiva odlična je za posao, ali i za izlazak uz čizme i kaiš u struku.

Izvor: Mariia Boiko/Shutterstock

4. Bijela košulja sa detaljima

Klasika nikad ne izlazi iz mode, ali sada dolazi u osvježenoj verziji – sa asimetrijom, naborima ili statement manžetnama.

5. Farmerke širokih nogavica

Trend koji i dalje vlada. Farmerke ovog kroja podjednako dobro izgledaju uz patike, mokasine ili čizme.

Izvor: Shutterstock

6. Rolka džemper u neutralnim tonovima

Tanko pletivo u bojama poput smeđe, bordo ili maslinaste savršeno se kombinuje sa svim komadima u kapsuli.

7. Kaput ravnog kroja

Vanvremenski kaput u boji kamile ili sivoj nijansi uvijek podiže svaku kombinaciju i nosi se sezonama.

Izvor: Shutterstock

8. Čizme do koljena

Bilo da biraš ravnu ili blok petu, čizme do kolena su praktične i idealne za jesenje slojevite kombinacije.

9. XXL šal

Pored toga što grije, veliki šal u jesenjim tonovima ili šarama postaje i glavni modni detalj.

Nasmejana devojka u jesen

Izvor: ShotPrime Studio/Shutterstock

10. Torba preko ramena i u boji

Iako kapsula uglavnom podrazumeva neutralne tonove, torba u crvenoj, zelenoj ili plavoj nijansi daće svakoj kombinaciji poseban akcenat.

Zašto kapsula garderobe?

Ovih 10 komada možeš da kombinuješ na više od 30 načina, a svaki outfit će izgledati kao da si ga pažljivo planirala. Kapsula je rješenje za sve one koji žele da izgledaju moderno, a da ne zatrpavaju ormar stvarima koje rijetko nose.