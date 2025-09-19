logo
5 modela jakni koje će biti najmodernije: Dominiraju u sezoni jesen/zima 2025, a jednu već imate u ormaru

Autor Jasmina Glišić
Kožna jakna je večni modni komad, a ovi modeli su u trendu za sezonu jesen/zima 2025 / 2026.

5 modela jakni koje će biti najmodernije Izvor: Shutterstock

Gotovo sve, jednostavno rečeno, izgleda bolje u koži. Najbolje kožne jakne nadmašuju druge vrste odjeće po svojoj svestranosti, relevantnosti i trajnosti.

Možete je kombinovati sa omiljenom majicom i farmerkama za klasičan izgled ili sa elegantnim pantalonama za prefinjeniji stil.

Dizajnerka Anine Bing kaže da je "kožna jakna takav vanvremenski komad u ormaru. Možete je prebaciti preko majice, džempera, košulje na kopčanje, haljine… bukvalno preko svega. Klasična je, a opet moderna. Definitivno je neizostavni dio garderobe koji takođe ima taj buntovnički faktor, a istovremeno je ženstvena."

Iako su vanvremenske, određeni stilovi kožnih jakni dolaze u prvi plan svake sezone. Prema riječima ove kreatorke, "minimalizam devedesetih definitivno doživljava svoj trenutak ove jeseni. Vidjećete mnogo upečatljivih, ženstvenih i modernih slojeva. Strukturirani krojevi sa dugim porubima i siluetama su utkani u našu jesenju kolekciju, posebno u naše modele kožnih jakni."

Ključni trendovi kožnih jakni

1. Crni sako 

Ovaj modni klasik je preživeo toliko trendova da je teško reći da li pripada devedesetim ili je savršeno uklopljen u sadašnjost.

Izvor: Shutterstock, photo-lime

2. Bomber jakna 

Bilo da se radi o jednostavnoj kožnoj "bomber" jakni ili onoj sa detaljima od ovčije vune, ovaj stil inspirisan avijatičarima trenutno je veoma popularan, uz neke sezonske modifikacije kao što su top boja ili materijal - velur koža!

Izvor: Shutterstock, Creative Lab

3. Neutralne boje, strukirani modeli 

Iako je u osnovi samo drugačija boja crnog sakoa, raspoloženje koje donosi u neutralnim, smeđim i bež tonovima je toliko drugačije, što je Bela Hadid i pokazala. Zato zaslužuje sopstvenu kategoriju.

Izvor: Erik Pendzich / Alamy / Profimedia

4. Kratka jakna - krop

Skraćena silueta mijenja sve. U kombinaciji sa midi suknjom ili širokim pantalonama, nudi potpuno novi osjećaj.

5. Luksuzni mantil

Uzmite primer Rouzi Hantington-Vajtli: nikada nećete izgledati bogatije nego kada nosite kožni mantil, čak i ako ste ga pronašli po povoljnoj cijeni. Bilo da preferirate vegansku kožu ili pravu, ovaj trendi komad vrijedi investicije.

Izvor: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

Pogledajte u galeriji slika kakve sakoe i jakne je Đorđo Armani kreirao za sezonu jesen/zima.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:10
Moderne kombinacije za posao
Izvor: Instagram/ooliviamiller
Izvor: Instagram/ooliviamiller

Tagovi

jakne moda

