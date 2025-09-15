Najmodernije pantalone za jesen 2025: Izdužuju i stanjuju figuru, lako se kombinuju i izgledaju moćno

Najmodernije pantalone za jesen 2025. donose krojeve koji izdužuju i stanjuju figuru. Otkrivamo modele koji se lako kombinuju i daju moćan izgled u svakoj prilici.

Izvor: puhhha/Shutterstock

Pantalone broj 1 za jesen 2025 donose savršen spoj elegancije i udobnosti – vizuelno izdužuju figuru, lako se kombinuju i podižu svaki autfit na viši nivo stila.

Ako postoji jedan stil koji je jednoglasno proglašen za kralja jeseni 2025, to su široke pantalone. Dizajneri nude spoj elegancije i potpune slobode pokreta u jednom modelu. Bilo da birate klasičan poslovni izgled za kancelariju ili trendi kombinaciju za večernji izlazak – široke pantalone su pravi izbor. Sve zavisi od načina na koji ih kombinujete.

Palazzo – leteći krojevi

Palazzo modeli sa visokim strukom i lepršavim krojem i dalje su u vrhu trendova. Odlično prikrivaju nesavršenosti i vizuelno produžavaju noge, posebno u kombinaciji sa štiklama. Mogu biti od odijelovnog materijala, pa su jednako praktični za posao i ležerne prilike.

Pravo krojene pantalone

Klasične pantalone u ravnoj, umjerenoj širini simbol su buržoaske elegancije 80-ih. Danas ih lako možete uklopiti u moderan street style – umjesto sakoa, kombinujte ih sa duksericom, bomber jaknom, džemperom ili košuljom. Mekani nabori u struku dodaju volumen i sofisticiran izgled.

Pravo krojene pantalone su moderne za jesen 2025

Izvor: Shutterstock AI/Shutterstock

Ovalna silueta – barrel ili "banana" pantalone

Zaobljeni modeli ponovo su hit! Nekada poznate kao "banana" pantalone, danas dolaze u modernijem kroju: visok struk, širenje od kukova do koljena i blago sužavanje ka članku. Savršena kombinacija volumena i elegancije, posebno ako ih nosite uz skraćene bluze ili uvučene košulje.

Pantalone sa prugama (strelicama) – vječna klasika

Ispeglani nabori vratili su se na velika vrata. Nekada rezervisane za kancelarije, sada se nose i sa patikama, čizmama i ležernim komadima. Ovaj detalj odmah daje dozu elegancije i formalnosti svakom outfitu.

Izvor: Instagram / rutaenroute

Kožne pantalone – novo lice luksuza

Zaboravite na uske rokerske modele – u trendu su opušteni krojevi:

Pravo i široko – kožne pantalone ravnog kroja ili palazzo izgledaju svježe i lako se kombinuju sa jaknama i džemperima.

– kožne pantalone ravnog kroja ili palazzo izgledaju svježe i lako se kombinuju sa jaknama i džemperima. Obojena koža – osim crne, hit su nijanse čokolade, grafita, bordo i karamele.

– osim crne, hit su nijanse čokolade, grafita, bordo i karamele. Zvoncare – povratak inspirisan 70-im

Zvoncare pantalone šire se ka dnu, vizuelno izdužujući figuru. Suptilnija verzija legendarnog kroja iz 70-ih, lako se uklapa uz različitu obuću – od štikli do patika. U uskoj "bootcut" varijanti idealne su za svakodnevne prilike, od jutra do večeri.

Skinny modeli – neočekivani povratak

Iako se činilo da su zauvijek nestale, uske pantalone ponovo su tu. Moderni modeli imaju visok struk i prate liniju tijela, ali su izrađeni od kvalitetnih, čvrstih materijala sa elastinom. Nose se uz visoke čizme ili džokej modele, a da bi izgled bio savremen, uparite ih sa oversize košuljom, širokom jaknom ili džemperom.

Izvor: Shutterstock

Jesen 2025. donosi raznovrsne krojeve – od palazzo i barrel pantalona, preko klasike sa prugama, do modernih skinny modela. Iako eksperimenti poput upadljivih printova imaju svoje mjesto, osnova garderobe gradi se na praktičnim i svestranim komadima. Prava moda nije slijepo praćenje trendova, već njihovo prilagođavanje sopstvenom stilu i načinu života.

(Stil/ Lepa&Srećna)