Dženifer Aniston u "trik" haljini koja čini čuda za figuru

Dženifer Aniston oduševila je crnom "trik haljinom" koja diskretno skriva stomačić i naglašava struk. Saznajte zašto je ovaj večerni komad pravi modni trik za svaku priliku.

Dženifer Aniston zablistala je na njujorškoj premijeri četvrte sezone serije "The Morning Show", održanoj u Muzeju moderne umjetnosti, u dugoj crnoj haljini bez bretela koja je plijenila svojom elegancijom.



Naizgled jednostavna, ova haljina krije pravi modni trik – zahvaljujući pažljivo postavljenim naborima i drapiranju, savršeno prati liniju tijela, naglašava struk i istovremeno diskretno prikriva stomačić. Upravo zato modni kritičari ovaj model nazivaju "trik haljinom" – jer u sekundi skreće pažnju na ono najljepše, a skriva sitne nesavršenosti.

Glumica Dženifer Aniston pokazala je zategnute ruke i ramena u haljini sa otvorenim dekolteom, dok su upečatljivi volani na grudima i predijelu stomaka dodatno vizuelno oblikovali siluetu. Produženi kroj i višak materijala pri dnu haljine stvaraju mek, svečan pad u pokretu, što daje dozu glamura bez napora.

Minimalistički pristup kombinaciji ogleda se i u izboru nakita – Dženifer Aniston je ponijela samo tanku zlatnu narukvicu, dok je šminka ostala vijerna njenom prepoznatljivom "soft glam" stilu: blago naglašene oči u hladnijim tonovima, neutralne usne i svjež ten. Frizura Dženifer Aniston bila je ravna, sa razdjeljkom na sredini i diskretnim volumenom pri vrhovima.

Ovaj stajling još jednom potvrđuje zašto je crna večernja haljina sa strateškim naborima bezvremenski komad – jer ne prati samo trendove, već laskavo oblikuje figuru i daje samopouzdanje svakoj ženi.

