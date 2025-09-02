Ne zna se koji je ljepši: 5 jesenjih ruževa koje će dominirati ove sezone

Ove jeseni na usnama nosimo tamnu breskvu, smeđu, crvenu, bordo-ljubičastu i narandžastu – pronađi svoju savršenu nijansu. Evo šta stručnjaci preporučuju.

Izvor: Nomad_Soul/Shutterstock

Jesen je pred vratima, pa se polako pripremamo za hladnije i tmurnije dane. Prvo smo razmišljali o odjeći, zatim o obući i modnim dodacima, a sada je vrijeme da se posvetimo i šminki koja će krasiti naše lice u narednom periodu. Posebnu pažnju ovog puta obraćamo na boje ruževa koje ćemo nositi.

Tokom ljeta na usnama prevladavaju prozračne i svijetle nijanse, uglavnom u ružičastim tonovima, dok ćemo na jesen, kao i svake godine, birati tamnije i zagasitije boje. Ove sezone pet nijansi posebno će biti u trendu.

Tamna breskva

Ruževi u breskvastim tonovima tipični su za ljeto, ali nešto tamniji, idealni su za prve jesenske dane. Tamnija breskvasta nijansa sa nude podtonom odgovara svim tonovima kože i odlična je za sve prilike – od svakodnevnih do večernjih.

Smeđi tonovi

Smeđa je bez sumnje glavna boja jeseni, pa je nemoguće izostaviti je s usana. Smeđi ruž može imati hladne ili tople tonove, pa je važno odabrati nijansu koja najbolje odgovara tvojoj boji kože, kose i očiju. Smeđa je odličan saveznik za postizanje efekta punijih usana: olovkom tamnije nijanse obrubi usne, a u sredinu nanesi nešto svjetliju smeđu, tako da nijanse lijepo prelaze jedna u drugu.

Smeđ ruž

Izvor: John Maxy/Shutterstock

Odvažna crvena

Crveni ruž je vječiti klasik. Nakon što smo ga ljeti izbjegavali u korist nježnijih tonova, sada je pravo vrijeme da odvažna, precizno nanijeta crvena ponovo zauzme svoje mjesto.

Bordo-ljubičasta

Pored smeđe, bordo je takođe jedna od najpopularnijih boja jeseni, pa je prirodno da se i ona nosi na usnama. Bordo boja dolazi u više tonova, a ove sezone posebno će biti popularna nijansa s primjesama ljubičaste.

Bordo ruž

Izvor: SvetlanaFedoseyeva/Shutterstock

Narandžasta

Ako ove jeseni ne želiš da nosiš samo zagasite tonove, a jarka crvena ti nije po ukusu, probaj vibrantnu narandžastu. Ova nijansa savršeno pristaje svjetlijoj puti, a ostatak šminke ostavi minimalnim.

Narandžasti ruž

Izvor: garetsworkshop/Shutterstock

(Miss7/ Lepa&Srećna)