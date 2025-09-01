Postala je svjetska internet senzacija: Ko je baka koja selo nadgleda u najskupljoj odjeći?

Baka iz ruralne Zambije postala je modna ikona i internet senzacija, nakon što je pristala da zamijeni odjeću sa svojom unukom, modnom influenserkom.

Izvor: Instagram/legendary_glamma/printscreen

Margret Čola, koja ima oko 85 godina (nije sigurna jer nema izvod iz matične knjige rođenih), poznata je svijetu kao "Legendarna Glama" i obožavana je od strane 225.000 pratilaca na Instagramu zbog svojih upečatljivih i razigranih modnih fotografija, piše "Bi-Bi-Si".

"Osjećam se drugačije, osjećam se novo i živo u ovim stvarima, na način na koji se nikada ranije nisam osjećala. Osjećam da mogu da osvojim svijet!", kaže gospođa Čola.

Dvonedjeljna serija "Baka" kreirana je 2023. godine od strane njene unuke Dijane Kaumbe, stilistkinje u Njujorku. Ideju je dobila dok je posjećivala Zambiju povodom druge godišnjice smrti svog oca, osobe koja, kako kaže, inspiriše njenu strast prema modi. Prema njenim riječima, "otac se uvijek dobro oblačio".

Tokom te posjete, Dijana nije nosila sve svoje pažljivo odabrane stajlinge, pa je pitala svoju baku da li želi da ih proba.

"Tada nisam radila ništa, pa sam jednostavno rekla: 'Ok, ako želiš to da uradimo, hajde, zašto da ne?'. Nedostajaću ti kad umrem, a ovako ćeš bar pamtiti mene", kaže baka Čola.

Prvi autfit bio je srebrni kostim.

"Pomislila sam da bi bilo lijepo obući je u visoku modu, a zatim je fotografisati u njenom prirodnom okruženju", kaže Dijana.

To prirodno okruženje je farma u selu Ten Majls, odmah sjeverno od zambijske prijestonice Lusake. Najčešće je gospođa Čola fotografisana u svom glamuru na otvorenom, dok sjedi na elegantnoj drvenoj stolici ili leži na kožnoj sofi. U pozadini su često izložene ciglene kuće sa limenim krovovima, orana polja, stabla manga i kukuruzna polja.

"Bila sam tako nervozna kada sam postavila prvu fotografiju. Ostavila sam telefon na 10 minuta, a u tih 10 minuta dobila sam 1.000 lajkova! Bila sam oduševljena. Komentari su stizali i ljudi su tražili još", kaže Dijana.

Prava popularnost serije "Baka" došla je u aprilu 2024. godine, nakon što je Dijana objavila niz fotografija svoje bake u crvenoj Adidas haljini, sa nekoliko masivnih zlatnih ogrlica i sjajnom krunom ukrašenom draguljima.

"Iznenadilo me je što toliko ljudi širom svijeta voli mene. Nisam znala da mogu da imam ovakav uticaj u ovim godinama", kaže gospođa Čola.

U srcu svega su upečatljivi aksesoari - masivne sunčane naočare, ogromni šeširi, ogrlice, narukvice, privjesci, prstenje, rukavice, torbe, plave perike, krune. Taj uticaj dolazi direktno od njene bake, koja je "uvijek voljela bisere i narukvice".

Gospođa Čola se nada da će serija "Baka" inspirisati ljude "da žive svoj život i ne brinu o tome šta društvo misli". Ona savjetuje ljude da "uvijek oproste sebi zbog bilo kakvih grešaka".

"Ne možete da promijenite prošlost, ali možete da promijenite budućnost", kaže baka Čola.

(MONDO)