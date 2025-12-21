Šta raditi ako se automobil zaglavi u snijegu? Ovo su trikovi koji mogu brzo i lako da riješe problem

Zaglavljivanje automobila u snijegu česta je pojava zimi, naročito u planinskim predjelima. Uz dobru pripremu i prave poteze problem se može lako riješiti.

Zaglavljivanje u dubokom snijegu, ili proklizavanje na ledu može biti česta pojava tokom hladnih mjeseci, naročito ako se zaputite u neke planinske predjele. Ukoliko tamo putujete porodično, djeca će se vjerovatno radovati snijegu, dok se vi kao vozač možete naći u problemu. Zato smo za vas pripremili nekoliko savjeta šta biste mogli da uradite ako vam se automobil zaglavi u snijegu.

Ako živite u gradu, velika je vjerovatnoća da vozite neki od tipičnih, manjih gradskih automobila koji su savršeni za vožnju i parkiranje po uskim ulicama u centru grada, ali ne i za putovanje na planinu. Zato je za ovakva putovanja mnogo bolje iznajmiti neki jači automobil kod rent a car agencije, na primjer neki SUV, koji se sa lošim uslovima vožnje bori mnogo lakše.

Ali hajde da vidimo šta je to što možete da uradite ako se vaš automobil zaglavi u snijegu.

Budite pripremljeni za zimske uslove

Prije putovanja treba pripremiti neke osnovne stvari koje treba da imate u automobilu ukoliko vas iznenada uhvati snežno nevrijeme. Pristojan komplet za snijeg treba da sadrži: lopatu, baterijsku lampu, ćebad, toplu odjeću, dobro uprakovanu hranu sa pristojnim rokom trajanja, strugač za led, potpuno napunjen telefon i bilo koji dodatni zimski komplet kao što su lanci ili možda čarape za snijeg. Da, mislimo na čarape za gume, ne za vaše noge, jer na ove druge ste vjerovatno mislili na vrijeme.

Ako imate svu navedenu opremu, sasvim je sigurno će vam biti toplije, nećete biti gladni, a mogli biste i da se vratite kući brže od drugih, koji nisu tako dobro pripremljeni. I naravno, ako je vrijeme loše, ne idite na putovanje osim ako nije apsolutno neophodno.

Prevencija je najbolji lijek tako da, ako nije u pitanju neko duže putovanje već samo odlazak na posao ili sa porodicom u kupovinu, najbolje je riješiti to na neki drugi način. Kupovati se može i preko interneta, a možda možete i da radite od kuće.

Ali šta da radite ako ste se potpuno zaglavili u snijegu?

Panika ništa dobro ne donosi ni inače, a naročito u ovakvim slučajevima. Paničnim pokušajem da se izvučete iz snijega i odvezete, samo ćete pogoršati stvari i što se tiče vašeg automobila, a da ne govorimo šta se može desiti ako vam se djeca uznemire.

Djeca reaguju na promjene vašeg raspoloženja, pa ako shvate da ste u sred ozbiljnog problema, možda nećete znati gdje ćete prije. Da li da smirujete njih, ili da rješavate problem sa autom. Zato ne verglajte u mjestu, pošto ćete se samo zakopati još dublje i preopteretiti kvačilo i motor.

Koristite lopatu da otkopate snijeg koji je ispod guma vašeg automobila

Ako nemate lopatu, koristite bilo šta što vam se nađe pri ruci. Ako je auspuh automobila prekriven snijegom, otkopajte ga jer bi i to moglo da dovede do kvara motora.

Ako kod sebe imate lance ili čarape za gume, navucite ih

Nadamo se da ste to bar jednom probali da uradite, da vam ovo nije prvi put, jer ako jeste, a već ste zaglavljeni u snijegu i nervozni zbog situacije u kojoj ste se našli, to može predstavljati veeeliki problem.

Ako možete, izvucite sve putnike iz automobila

Tako ćete smanjiti težinu auta i potencijalno olakšati izvlačenje iz snijega. Ipak, ako u automobilu imate djecu, njih je bolje da ostavite da sjede u svojim sjedištima, da se ne smrzavaju napolju. Dajte im da se zabavljaju nečim, da se ne bi unervozili.

Ako imate neke podloge za točkove, postavite ih

Podloge za točkove postoje, ali za njih kod nas još uvijek ne zna dovoljno ljudi. Ako ih kojim slučajem imate – upotrebite ih. A ako nemate, mogle bi da posluže i patosnice iz auta, naravno ne one platnene. A bilo bi dobro da u autu imate i malo soli, da je pospete ispod točkova. So će početi da topi snijeg ispod točkova, tako da ćete brže moći da se pokrenete.

Ipak, ako uopšte nemate sreće sa odglavljivanjem auta iz snijega, pozovite pomoć na putu...

Naravno, ako ništa od svega ovoga nije pomoglo, to je najsigurnija mogućnost. Jeste, lakše je reći nego učiniti. Nadamo se da nećete biti negdje gdje nećete imati domet mobilne mreže, jer ćete onda biti baš u problemu. A kada pozovete pomoć na putu, nemojte da ispraznite rezervoar na grijanje, umotajte se u ćebad i sačekajte da stigne pomoć.

Ako ste zaglavljeni na nekoj udaljenoj lokaciji od grada, nemojte biti u iskušenju da pokušate da pješice stignete do prvih kuća ili benzinske pumpe. Takve akcije se samo u filmovima uvijek završavaju dobro. Ostanite sa svojim autom i sačekajte službu pomoći na putu ili pokušajte da zaustavite neko drugo vozilo i zatražite pomoć.

U svakom slučaju, postavite trougao da bi onome ko naiđe bilo jasno da imate problema, i obavezno obucite fuorescentni prsluk. Time ćete spriječiti da se u visokom snijegu zaglavi još neko, a isto tako, možda će naići neko ko može da vam pomogne.

I za kraj – dobar plan je ključ rješenja problema...

Ili kako to naš narod kaže: "Bolje spriječiti nego liječiti". Prije polaska na put dobro se pripremite, i bez panike, sve je rješivo. Ipak, ako vaš automobil nije predviđen za teške zimske uslove, najbolje je da njim i ne krećete na put.

