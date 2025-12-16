Pogledajte kakav Rols-Rojs vozi Nikola Jokić: Košta više od 300 hiljada dolara, a to nije sve

Koje automobile ima Nikola Jokić? Prethodne noći na meču Denvera i Hjustona saznali smo i da se počastio Rols-Rojsom.

Izvor: Instagram/nuggets/Screenshot

Nikola Jokić odveo je svoj Denver do velike pobjede protiv Hjustona (128:125) poslije produžetka, a kući se vratio u svom novom automobilu. U pitanju je Rols-Rojs kalinan koji vrijedi više od 300 hiljada dolara, koji do sada nismo vidjeli da ima u svom voznom parku.

Jokić se odlučio za bijeli model ovog automobila i pokazao ga je po dolasku na utakmicu u "Bol arenu", kada su i kamere snimile kakav luksuz posjeduje. Pogledajte kako izgleda novi automobil Nikole Jokića:

Pogledajte 00:18 Nikola Jokić u belom Rols Rojsu Izvor: Instagram/Nuggets Izvor: Instagram/Nuggets

Ovaj skupocjeni Rols-Rojs ima inače 563 konjske snage i od 0 do 100 km/h ubrzava za 4,5 sekunde. Ima nestvaran enterijer i jedan je od luksuznijih u Jokićevoj kolekciji, ali to nije naravno sve što poseduje srpski košarkaš koji je odlučio da se počasti za dobre igre i ugovor u NBA.

Šta još vozi Nikola Jokić?

Jokić ima zavidan vozni park među kojima su luksuzni automobili proizvođača poput Lamborginija, Rols-Rojsa, Poršea, Mercedesa. Uglavnom su u pitanju limitirane serije.

Nikola Jokic bugün Sırbistan havaalanında Brabus G kasa Black & Gold edition aracına binerken görüntülenmiş… Zevkli adam vallahi helal olsun..pic.twitter.com/zjC9WPvdnT — VICTOR OSIMHEN, DENVER NUGGETS ve Halil Taşçı (@Nuggets_TR)June 17, 2023



Nije poznato koliko tačno Jokić vozila posjeduje, ali prema nekim informacijama u vlasništvu ima tri Lamborginija za koje se pretpostavlja da vrijede između 300 i 400 hiljada evra. U pitanju su modeli Aventador S, Uracan i Ursus. Nikola je često viđen i u Mercedes džipu serije Brabus koji košta oko 250.000 evra. Ima 4.000 kubika, 800 konjskih snaga i žuti enterijer koji dodatno doprinosi izgledu.

Kako je Jokić odigrao protiv Hjustona?

Podsjetimo, Nikola Jokić je protiv Hjustona prethodne večeri upisao 12. tripl-dabl u sezoni i to sa39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, uz još po dvije ukradene lopte, dve blokade i četiri izgubljene. Takođe, mora se reći da ga je šut solidno služio s obzirom koliko teške šuteve je morao da uzima. Imao je 13/27 iz igre, uz pet pogođenih trojki.