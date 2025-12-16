logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pogledajte kakav Rols-Rojs vozi Nikola Jokić: Košta više od 300 hiljada dolara, a to nije sve

Pogledajte kakav Rols-Rojs vozi Nikola Jokić: Košta više od 300 hiljada dolara, a to nije sve

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Koje automobile ima Nikola Jokić? Prethodne noći na meču Denvera i Hjustona saznali smo i da se počastio Rols-Rojsom.

Nikola Jokić Rols-Rojs Izvor: Instagram/nuggets/Screenshot

Nikola Jokić odveo je svoj Denver do velike pobjede protiv Hjustona (128:125) poslije produžetka, a kući se vratio u svom novom automobilu. U pitanju je Rols-Rojs kalinan koji vrijedi više od 300 hiljada dolara, koji do sada nismo vidjeli da ima u svom voznom parku.

Jokić se odlučio za bijeli model ovog automobila i pokazao ga je po dolasku na utakmicu u "Bol arenu", kada su i kamere snimile kakav luksuz posjeduje. Pogledajte kako izgleda novi automobil Nikole Jokića:

Pogledajte

00:18
Nikola Jokić u belom Rols Rojsu
Izvor: Instagram/Nuggets
Izvor: Instagram/Nuggets

Ovaj skupocjeni Rols-Rojs ima inače 563 konjske snage i od 0 do 100 km/h ubrzava za 4,5 sekunde. Ima nestvaran enterijer i jedan je od luksuznijih u Jokićevoj kolekciji, ali to nije naravno sve što poseduje srpski košarkaš koji je odlučio da se počasti za dobre igre i ugovor u NBA.

Šta još vozi Nikola Jokić?

Jokić ima zavidan vozni park među kojima su luksuzni automobili proizvođača poput Lamborginija, Rols-Rojsa, Poršea, Mercedesa. Uglavnom su u pitanju limitirane serije.


Nije poznato koliko tačno Jokić vozila posjeduje, ali prema nekim informacijama u vlasništvu ima tri Lamborginija za koje se pretpostavlja da vrijede između 300 i 400 hiljada evra. U pitanju su modeli Aventador S, Uracan i Ursus. Nikola je često viđen i u Mercedes džipu serije Brabus koji košta oko 250.000 evra. Ima 4.000 kubika, 800 konjskih snaga i žuti enterijer koji dodatno doprinosi izgledu.

Kako je Jokić odigrao protiv Hjustona?

Podsjetimo, Nikola Jokić je protiv Hjustona prethodne večeri upisao 12. tripl-dabl u sezoni i to sa39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, uz još po dvije ukradene lopte, dve blokade i četiri izgubljene. Takođe, mora se reći da ga je šut solidno služio s obzirom koliko teške šuteve je morao da uzima. Imao je 13/27 iz igre, uz pet pogođenih trojki.

NBA rezultati 16. decembar

  • Boston - Detroit 105:112
  • Majami - Toronto 96:106
  • Juta - Dalas 140:133
  • Denver - Hjuston 128:125
  • LA Klipers - Memfis 103:121

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga automobili

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC