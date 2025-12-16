Šta je "Jokmas" i zašto ga Jokić mrzi? Tražio je krivca i molio ga da odustane

Nikola Jokić postao je legenda Denvera, ali Somborac ne uživa mnogo u neprestanim pohvalama koje mu stižu.

Nikola Jokić je već po dolasku u NBA postao važan igrač Denvera, nizale su se godine, a Srbin je pomjerao granice najjače lige na svijetu. Koliko je Somborac važan igrač kluba iz Kolorada, govori i činjenica da se poseban datum obilježavao kao prekretnica njegove karijere - u pitanju je "Jokmas".

"Jokmas" je dan koji obilježavaju navijači Denvera, u putanju je 15. decembar, odnosno trenutak kad je Jokić zaigrao u startnoj petorci, kao centar. Odnosno trenutak kad je Majkl Meloun odlučio da da prednost Srbinu naspram Jusufa Nurkića. Međutim, momak koji je već tri puta osvajao MVP priznanje nije oduševljen idejom da, takoreći, dobije svoj Božić.

Na konferenciji za medije, poslije meča protiv Hjustona u kojem je ostvario 12. tripl-dabl i ubacio 35 poena, uhvatio 15 skokova i podijelio 10 asistencija, novinari su upitali Srbina za poseban datum koji je dobio. Potkrao se osmijeh na licu Nikole Jokića, pa mu je u naznakama drago da ga navijači obožavaju.

U nevjerici i kroz odmah zatražio je krivca za poseban datum koji je dobio: "Ne mogu da podnesem. O Bože. Kome je to palo na pamet?"

Nastalo je komešanje među novinarima koji su se smijali zajedno sa Jokićem, a onda je brzo otkriveno i ko je inicijator posebnog datuma. Riječ je o Brendonu Vogtu, koji je inače voditelj "DNVR Nuggets" podkasta. Bilo kako bilo, Nikola Jokić je postao legenda dok je još na terenu i trenutno igra najbolju košarku života. I mada se to (najbolja košarka) misli za svaku sezonu Srbina, on neprestano pomera granice.

My peers threw me under the bus so fast here.



Sorry Joker.pic.twitter.com/2Oat8JoW96 — Brendan Vogt (@BrendanVogt)December 16, 2025

Jokić trenutno bilježi skoro 30 poena, 12,4 skoka, 10,8 asistencija i 1,4 ukradenu loptu po meču. Sve to praćeno je i nevjerovatnom statistikom, iz igre pogađa 61 posto, dok za dva poena pogađa 69 posto.

Šta je rekao Dejvid Adelman o Nikoli Jokiću?

I trener Nikole Jokića upitan je za poseban dan koji je njegov igrač dobio. Dejvid Adelman, kao i uvijek, riješio je da pohvali najboljeg igrača NBA lige: "Nama je svaki dan "Jokmas", on je naš najbolji igrač. Drago nam je što je sa nama - danas, sutra, uopšte, koliko god želi da ostane u Denveru", rekao je Adelman.