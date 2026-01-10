logo
Senzacija u FA Kupu: Klub holivudskih glumaca nastavlja da šokira, "Bleki" samo gledao

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Reksam, klub iz Velsa, nastavlja svoj meteorski uspon od dolaska glumaca na čelo kluba.

Reksam izbacio Notingem forest iz Fa kupa Izvor: AP Photo/Jon Super

Reksam, doskorašnji niželigaš koji je "vaskrsnuo" dolaskom holivudskih glumaca Rajana Rejnoldsa i Roba Meka na čelo kluba, napravio je senzaciju u FA Kupu. Reksam je nakon boljeg izvođenja penala "izbacio" Notingem forest i plasirao se u četvrtu rundu najstarijeg kup takmičenja na svijetu.

Oko 26 hiljada gledalaca gledalo je spektakl. Reksam je vodio 3:1, potom se Notingem forest vratio i izjednačio na 3:3, a odluka o pobedniku pala je tek nakon "raspucavanja" sa bijele tačke gdje se bolje snašao domaćin.


Iako je Meklejn promašio prvi penal za Reksam, imao je sreće da mu "leđa čuva" golman Artur Okonkvo koji je odbranio dva udarca protivnika (Igoru Žesusu i Hačinsonu) i obezbedio je tako prolaz za "holivudsku priču" koji čeka još žrijeb da sazna ko je sljedeći protivnik u FA Kupu.

Inače, reksam je do prije tri godine "tavorio" u petoj ligi engleskog fudbala. Od dolaska glumaca, koji su kupili klub, vezali su dvije promocije. Trenutno se takmiče u Čempionšipu i zauzimaju osmo mjesto na tabeli.

Što se tiče Notingem foresta, nije se očekivalo da ovako negativno iznenadi svoje navijače iako je trener Šon Dajč ozbiljno "promiješao tim". Odluka da Muriljo i Milenković ostanu na klupi definitivno ga je koštala boljeg rezultata, ali morao je i sjajni štoperski tandem malo da odmori.

Notingem Forest FA Kup Reksam

