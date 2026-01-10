Senzacija u FA Kupu: Klub holivudskih glumaca nastavlja da šokira, "Bleki" samo gledao

Reksam, klub iz Velsa, nastavlja svoj meteorski uspon od dolaska glumaca na čelo kluba.

Izvor: AP Photo/Jon Super

Reksam, doskorašnji niželigaš koji je "vaskrsnuo" dolaskom holivudskih glumaca Rajana Rejnoldsa i Roba Meka na čelo kluba, napravio je senzaciju u FA Kupu. Reksam je nakon boljeg izvođenja penala "izbacio" Notingem forest i plasirao se u četvrtu rundu najstarijeg kup takmičenja na svijetu.

Oko 26 hiljada gledalaca gledalo je spektakl. Reksam je vodio 3:1, potom se Notingem forest vratio i izjednačio na 3:3, a odluka o pobedniku pala je tek nakon "raspucavanja" sa bijele tačke gdje se bolje snašao domaćin.

WREXHAM HAVE KNOCKED OUT NOTTINGHAM FOREST IN THE FA CUP ON PENALTIES



WHAT A MOMENTpic.twitter.com/pzFQeOzeFr — ESPN FC (@ESPNFC)January 9, 2026



Iako je Meklejn promašio prvi penal za Reksam, imao je sreće da mu "leđa čuva" golman Artur Okonkvo koji je odbranio dva udarca protivnika (Igoru Žesusu i Hačinsonu) i obezbedio je tako prolaz za "holivudsku priču" koji čeka još žrijeb da sazna ko je sljedeći protivnik u FA Kupu.

Inače, reksam je do prije tri godine "tavorio" u petoj ligi engleskog fudbala. Od dolaska glumaca, koji su kupili klub, vezali su dvije promocije. Trenutno se takmiče u Čempionšipu i zauzimaju osmo mjesto na tabeli.

Što se tiče Notingem foresta, nije se očekivalo da ovako negativno iznenadi svoje navijače iako je trener Šon Dajč ozbiljno "promiješao tim". Odluka da Muriljo i Milenković ostanu na klupi definitivno ga je koštala boljeg rezultata, ali morao je i sjajni štoperski tandem malo da odmori.