"Ne smiješ da pipneš Jokića, odmah dobije faul": Šengun ogorčen poslije poraza

Košarkaš Hjustona Alperen Šengun ponovo je govorio o Nikoli Jokiću.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić odigrao je još jednu nevjerovatnu utakmicu u nizu, ostvario je 12. tripl-dabl i sve to protiv momka koji nosi nadimak "bejbi Jokić". Nakon što je ubacio 39 poena, uhvatio 15 lopti i podijelio 10 asistencija, centar iz Sombora zaslužio je pohvale čak i reprezentativca Turske. Nakon pobjede Denvera nad Hjustonom 128:125, Alperen Šengun je prokomentarisao igru Nikole Jokića.

Najprije je Šengun bio za pristup u igri protiv Jokića, pa je rekao: "Igrao sam kao i u svakom meču. Nisam odradio dobar posao protiv njega u posljednjoj utakmici, pa sam ovoga puta bio više fokusiran, moram da igram sa takvim pristupom na svakoj utakmici", rekao je Šengun. U posljednjem susretu u kojem je Hjuston bio domaćin, Denver je ponovo pobijedio (112:109), a Jokić je u tom meču postigao 34 poena, 10 skokova i devet asistencija.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia
Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pokušali su tamošnji novinari da pronađu manu Hjustonu, ali je Šengun osporavao: "Nemamo problem s tim da drugi timovi igraju čvrsto protiv nas. Mi onda odgovorimo istom mjerom, igramo još fizičkije. Volim taj pristup", dodao je Turčin.

"Nikola Jokić dobija faulove"

Činjenica je da je Nikolu Jokića teško braniti, pa na takvo pitanje odgovor nije imao ni Šengun. Ipak, Turčin je kao važnu stavku Denvera dodao i prisustvo Džamala Mareja: "On je nevjerovatan, odličan ofanzivni igrač, može sve da uradi u napadu. Takođe, ima i Džamala (Mareja) pored sebe - pokušavaš da ga čuvaš, a praktično ne smiješ ništa da uradiš u odbrani. Ne smiješ ni da ga dotakneš, a u isto vrijeme on dobija faul skoro svaki put. Samo pokušavaš da budeš čvrst u svakoj poziciji i da uradiš najbolje što možeš", rekao je Šengun.

Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Nastavio je Šengun o sudijskim odluka, pa je na pitanje o tome da li dobija isti kriterijum rekao: "Ne znam. On je trostruki MVP. Siguran sam da ni on nije dobijao te kriterijume kada je bio mojih godina. Tako da, vremenom ću i ja doći do toga. Mnogo je radio da bi stigao tu gdje jeste i da bi dobio te pozicije u reketu. Ipak, to spušta drugog igrača, jer praktično ne možete ništa da uradite. On već pogađa teške šuteve, a kada uz to praktično ne smijete ni da ga dodirnete, jako ga je teško čuvati", dodao je Šengun.

Šengun je već govorio o nadimku "bejbi Jokić" i kako želi da gradi put mimo sjenke Srbina. Nije tajna da Turčin nije bio oduševljen zbog nadimka, mada se čini da je sada "spustio loptu".

"Lijepo je to čuti kada dođeš u ligu, pogotovo kada te porede sa najboljim igračem na svijetu. Prija, naravno. Sad sam na svom putu. Vodim jedan od najboljih timova u ligi. Ne možemo ljudima da govorimo da me ne zovu tako. Neka me zovu kako god hoće, pa ćemo vidjeti da li će se to promeniti zajedno sa mojom igrom", samouvjereno je rekao Alperen Šengun?

Da li Nikola Jokić dobija previše faulova?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia
Izvor: Profimedia
Izvor: Profimedia

Vjerovatno je apsurdno reći da Nikola Jokić dobija više faulova nego što bi trebalo. Konkretno u meču protiv Hjustona na liniji penala našao se 10 puta, a pogodio osam. Međutim, fotografija najboljeg centra NBA lige na kojima je čitav izgreban, najbolji su pokazatelj da rivali svim silama žele da ga zaustave, pa makar to značilo i nanošenje takvih povreda.

Ipak, Šengun nije bio jedini koji je uložio prigovor na kraju susreta sa Denverom - i trener Hjustona imao je zamjerke. Ime Udoka žalio se na kriterijum koji se imao njegov tim. "Generalno mislim da su loše sudili. Njih dvoje ne treba da rade u NBA ligi, dok je glavni sudija bio previše opčinjen (Nikolom Jokićem, prim. aut.), tako da je trebalo da dobijemo više tehničkih", poručio je nezadovoljni trener Hjustona.