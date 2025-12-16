Čist bezobrazluk Durenta protiv Jokića: Uglavnom prolazi, ali je Natali rekla "ne može"

Pogledajte kako je Kevin Durent gurao Nikolu Jokića i za to je konačno kažnjen tehničkom.

Izvor: YouTube/Chaz NBA/Screenshot

Nikola Jokić je prethodne noći vodio velike bitke sa "bejbi Jokićem", odnosno sa Alperenom Šengunom, međutim često se takođe dešavalo da mora da motri i na Kevina Durenta koji ga je "ciljao" u odbrani.

Na kraju se to završilo pobjedom Denvera protiv Hjustona poslije produžetka (128:125), a ostaće upamćeno i da je Durent dobio tehničku zbog guranja Nikole Jokića. I sam Somborac se začudio da su sudije to dosudile, pošto znamo koliko je Durent kod njih "zaštićeniji", ali ovoga puta nije prošao bezobrazluk. Pogledajte:

Kevin Durent i Nikola Jokić Izvor: YouTube/Chaz NBA

Durent je pokušavao da se izbori za poziciju oko bloka, došao je u duel sa Jokićem koga je dva puta odgurnuo u predjelu lica, pa je sudija Natali Sego pokazala tehničku.

Prošao je i Durent s dobijenim faulom u tom duelu i dosuđen je Džounsu, procijenite sami da li s razlogom ili ne.

Inače, Nikola Jokić je ostvario svoj 12. tripl-dabl u sezoni i to sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, uz još po dvije ukradene lopte, dve blokade i četiri izgubljene. Kevin Durent je meč završio sa 25 poena i bio je drugi strijelac svog tima iza Alperena Šenguna (33).

Nikola Jokić protiv Hjustona Izvor: Youtube/nba screen