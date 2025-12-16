Au, šta ovo radi Nikola Jokić: Surova dominacija protiv "bejbi Jokića" i lekcija za pamćenje

Maestralna partija Nikole Jokića koji je prethodne noći "uništio" turskog košarkaša Alperena Šenguna.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je spektakularnu utakmicu prethodne noći i vodio je tako svoj Denver do pobjede nad Hjustonom i to poslije produžetka 128:125. Gledali smo dramatičnu završnicu regularnog dijela gdje je Šengun doveo Hjuston u vođstvo na dvije sekunde do kraja, potom je dosuđena tehnička kada je Marej pogodio za 117:117, da bi Nikola Jokić promašio trojku za pobjedu u posljednjoj sekundi.

Uslijedilo je dodatnih pet minuta u kojima se Denver na kraju bolje snašao i na krilima najboljeg košarkaša svijeta došao je do jako važne pobjede na domaćem terenu, gdje znamo da je dosta "krizirao" ove sezone.

Nikola Jokić je ostvario svoj 12. tripl-dabl u sezoni i to sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, uz još po dvije ukradene lopte, dvije blokade i četiri izgubljene. Takođe, mora se reći da ga je šut solidno služio s obzirom koliko teške šuteve je morao da uzima. Imao je 13/27 iz igre, uz pet pogođenih trojki.

Na kraju, Jokić nije igrao posljednjih 90 sekundi zbog šest ličnih grešaka, ali je već tada njegova ekipa imala prednost i mogao je da odahne jer je bilo očigledno da će Nagetsi doći do pobjede.

NIKOLA JOKIC OVER BABY JOKICpic.twitter.com/CWk8iQQQO8 — NBA Philippines (@NBA_Philippines)December 16, 2025



Osim odličnog Jokića, za Denver je dobro igrao i Džamal Marej sa 35 poena. Dvocifreni su bili još i Tim Hardavej i Kem Džonson sa po 13 poena, odnosno Spenser Džouns sa 11. Kao što je poznato zbog povreda još nema Gordona i Brauna, dok nije igrao ni Strouter.

U ekipi Hjustona se istakao "bejbi Jokić" - odnosno Alperen Šengun - koji je imao 33 poena, 10 skokova i 10 asistencija. Uz njega je odličan bio i Kevin Durent sa 25 poena.

NBA rezultati 16. decembar