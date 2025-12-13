logo
Nikola Jokić vodi u MVP trci: Samo dvojica mogu da ga stignu, ostali su baš daleko

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić je prvi favorit da osvoji trofej najkorisnijeg košarkaša NBA lige.

Nikola Jokić vodi u MVP trci Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je prvi favorit da bude MVP regularnog dijela sezone u NBA ligi. Trostruki najkorisniji igrač najjačeg košarkaškog takmičenja dominira i u ovoj sezoni, a sada djeluje da će imati dva rivala do kraja sezone.

Aktuelni MVP Šej Gildžus Aleksander je na drugom mjestu MVP trke, dok je Luka Dončić na trećem mjestu. Ispod njih su Kejd Kaningem, i Džejlen Braun, ali oni realno nemaju šansu da uzmu ovo laskavo priznanje.

Nikola Jokić ove sezone ima tripl-dabl prosjek od 29,5 poena, 12,3 skokova i 10,9 asistencija i naravno da je prvi na listi. Iz igre šutira 61,2 odsto i predvodi svoj Denver. Što se tiče Šeja Gildžusa Aleksandera on je prva napadačka opcija sa 32,8 poena, ali Luka Dončić ubacuje 35 poena po meču uz 9 skokova i 9 asistencija i djeluje da bi mogao da bude glavni takmac Jokiću.

Somborac koji sa Denverom juri drugu titulu nakon one osvojene 2023. godine već je bio MVP 2021. i 2022. godine, pa zatim 2024. Bio je 2023. kada je ostao bez titule najkorisnijeg igrača lige - MVP finala.

