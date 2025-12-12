logo
Potpuno neočekivana lista favorita za MVP titulu: Nikola Jokić ne mrda, gdje je nestao Janis?

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Najbolji centar planete Nikola Jokić ne posustaje u MVP trci.

Lista favorita za MVP titulu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je i dalje prvi u trci za MVP nagradu. Iz nedjelje u nedjelju situacija u samom vrhu liste favorita se ne mijenja, pa je Kanađanin Šej Gildžus-Aleksander i dalje najveća prijetnja asu Denvera. Slovenac Luka Dončić je na trećoj poziciji, dok Top 5 kompletiraju Kejd Kaningem i Džejlen Braun.

Situacija u Top 10 sigurno ne bi ovakva da se nisu povrijedili Janis Adetokumbo i Viktor Vembanjama, pa su se među kandidatima za najprestižnije individualno priznanje u NBA ligi našla neočekivana imena. Džejlen Branson je trenutno na šestoj poziciji, slijede Ostin Rivs, Tajris Maksi, Antoni Edvards i Alperen Šengun.

Kakve su brojke?

Nikola Jokić trenutno bilježi 29,5 poena, 12,3 skoka i 10,9 asistencija u prosjeku, što je i dalje tripl-dabl. Njegov prvi pratilac prosječno postiže 32,6 poena, 4,6 skokova i 6,5 asistencija po utakmici. Što se tiče Luke Dončića on daje 35 poena i po devet skokova i asistencija po utakmici. Primjera radi posljednji u trci za MVP titulu Alperen Šengun ove sezone prosječno ima učinak od 23 poena, 9, 4 skokova i 7 asitencija.

