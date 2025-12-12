Svi ga kritikuju, a Jokić hvali na sva zvona

Neopravdano kritikovani Domantas Sabonis je jedan od igrača protiv kojih Nikola Jokić mrzi da igra.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Srpski košarkaš Nikola Jokić nije bio naročito opširan u svom izlaganju o pobjedi Denvera protiv Sakramenta (135:106), ali je sa vrlo malo riječi uspio da ubode poentu i pošalje poruku "stručnjacima" koji kritikuju Domantasa Sabonisa.

Litvanac je jedan od najkritikovanijih igrača u NBA ligi, njegove brojke i statistika vječito se ignorišu, međutim, nekako je uvijek bio u sjenci svog oca Arvidasa Sabonisa. Zato je Jokić htio da ukaže na njegovu važnost za Kingse i istakao je da je baš neigranje Sabonisa dovelo do toga da se Denver igra i postigne 135 poena.

Nikola Jokić intervju posle Denver - Sakramento Izvor: YouTube/Basketman

Sabonis (29) ove sezone prosečno bilježi 17,2 poena, 12,3 skokova i 3,7 asistencija po meču. Od aktivnih igrača u NBA ligi samo Vestbruk, Jokić, Džejms, Dončić i Harden imaju više tripl-dablova u karijeri od Litvanca.

"Zašto igram ovako dobro protiv Kingsa? Pa, Domantas nije igrao", rekao je Jokić i nasmijao novinarku: "Imaju mladog momka tamo u reketu i mislim da imamo prednost dole".

"Mislim da smo shvatili neke stvari. Bili smo pravi profesionalci danas. Igrali smo na pravi način od samog početka. Nismo pravili, reći ću, glupe greške, nismo uzimali glupe šuteve i gubili potom lopte. Mislim da smo zaista odigrali jednu pravu profesionalnu utakmicu večeras", poručio je Jokić.

Ono što je zanimljivo je da je Denver vezao četiri pobede u NBA ligi, a čak 11 u gostima. Dok imaju problema kod kuće, čini se da na strani dominiraju kako nisu nikada u njegovoj eri.

"Iskreno, ne znam šta to govori o timu... Više bih volio da imamo 11 uzastopnih pobjeda kod kuće, ali izgleda da volimo da igramo na strani. Stvarno ne znam šta je razlog", poručio je Jokić čija ekipa će naredni meč odigrati tek 16. decembra protiv Hjustona, sada kod kuće.

Kako je Jokić odigrao protiv Kingsa?

Nikola Jokić protiv Sakramenta Izvor: Youtube/NBA

Igrao je samo tri četvrtine, prosto nije bilo potrebe za više, tako da je na parketu proveo malo manje od pola sata. Jokiću su dvije asistencije falile za tripl-dabl i na kraju je Jokić ostvario 36 poena, 12 skokova i osam asistencija, uz dvije ukradene i jednu izgubljenu loptu.

Šutirao je 14/16 iz igre, uz dvije pogođene trojke, dok je dao i šest poena sa "penala". Zbog ove utakmice postao je rekorder NBA lige po broju ovakvih "savršenih" utakmica sa 30 poena, 10 skokova i pet asistencija, uz preko 80 odsto uspješnosti iz igre.