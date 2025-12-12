Sakramento je razbijen protiv Denvera i to zaslugom Nikole Jokića koji je uoči početka meča imao susret sa Vladom Divcem, legendom ovog NBA kluba.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić odigrao je savršenu utakmicu prethodne noći za Denver i vodio je svoju ekipu do četvrte uzastopne pobjede. Za najlakšu u tom nizu, Denver je dobio Kingse (136:105) uz dabl-dabl učinak srpskog košarkaša koji je pred utakmicu stigao i da se pozdravi sa legendom srpske košarke.

U pitanju je Vlade Divac, koji je došao kao gost svog bivšeg kluba Sakramenta, ali baš zbog Jokića nije mogao da uživa u partiji kluba iz Kalifornije. Pred meč se srdačno pozdravio sa Jokićem s kojim je u odličnim odnosima.

"Zamislite da su igrali zajedno": Divac došao kod Jokića, pa gledao kako mu uništava tim

Vidjeli smo da su se njih dvojica zagrlila, popričala kratko, a potom je svako nastavio sa svojim obavezama. Jokić se pripremao za meč na kome će potom ostvariti 36 poena, 12 skokova i osam asistencija, uz dvije ukradene i jednu izgubljenu loptu, dok se Divac pozdravljao sa prijateljima iz Kingsa, kojih ima mnogo.

If Nikola Jokic and Vlade Divac played together… this game would be absolutely unfairpic.twitter.com/AUfLet35HW — Nacho (@nachomiranda14)December 12, 2025



"Da su igrali zajedno, ova košarka bi bila potpuno nepravedna", komentarisao je jedan navijač na Tviteru njihov susret, sugerišući da bi to bio tandem snova u reketu.

Nikola Jokić protiv Sakramenta Izvor: Youtube/NBA