"Zamislite da su igrali zajedno": Divac došao kod Jokića, pa gledao kako mu uništava tim

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Sakramento je razbijen protiv Denvera i to zaslugom Nikole Jokića koji je uoči početka meča imao susret sa Vladom Divcem, legendom ovog NBA kluba.

Nikola Jokić i Vlade Divac sreli se na utakmici Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić odigrao je savršenu utakmicu prethodne noći za Denver i vodio je svoju ekipu do četvrte uzastopne pobjede. Za najlakšu u tom nizu, Denver je dobio Kingse (136:105) uz dabl-dabl učinak srpskog košarkaša koji je pred utakmicu stigao i da se pozdravi sa legendom srpske košarke.

U pitanju je Vlade Divac, koji je došao kao gost svog bivšeg kluba Sakramenta, ali baš zbog Jokića nije mogao da uživa u partiji kluba iz Kalifornije. Pred meč se srdačno pozdravio sa Jokićem s kojim je u odličnim odnosima.

Vidjeli smo da su se njih dvojica zagrlila, popričala kratko, a potom je svako nastavio sa svojim obavezama. Jokić se pripremao za meč na kome će potom ostvariti 36 poena, 12 skokova i osam asistencija, uz dvije ukradene i jednu izgubljenu loptu, dok se Divac pozdravljao sa prijateljima iz Kingsa, kojih ima mnogo.


"Da su igrali zajedno, ova košarka bi bila potpuno nepravedna", komentarisao je jedan navijač na Tviteru njihov susret, sugerišući da bi to bio tandem snova u reketu.

Nikola Jokić protiv Sakramenta
Izvor: Youtube/NBA

NBA rezultati 13. decembar:

  • Hjuston - L.A. Klipers 115:113
  • Milvoki - Boston 116:101
  • Nju Orleans - Portland 143:120
  • Sakramento - Denver 105:136

