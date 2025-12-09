Bivši igrač Denvera o Nikoli Jokiću i Džamalu Mareju: Nevjerovatan fokus i intenzitet

Bivši saigrač Nikole Jokića morao je javno da pohvali Srbina

Reprezentativac Srbije Nikola Jokić igra najbolju sezonu u NBA karijeri. Nisu oduševljeni samo navijači Denvera, već i bivši saigrači centra iz Sombora, a jedan od njih je i Pejton Votson koji ga je javno pohvalio, a uputio je lijepe riječi i na račun Džamala Mareja.

Denver se nalazi na skoru 17-6 i sve to zahvaljujući Nikoli Jokiću. Srbin je već u konkurenciji za četvrtu MVP titulu, pošto igra nestvarno i bilježi skoro 30 poena op meču, uz to i 12,3 skoka i 11 asistencija, ali i 1,3 ukradenu loptu. Teško je ne osvrnuti se na ovakve brojke, pa je zbog toga i bivši saigrač Nikole Jokića morao javno da kaže - Nikola i Marej su najbolji duet u ligi.

Votson je posebno naglasio fokus i intenzitet koji prave razliku u odnosu na druge igrače. "Jedan od najboljih tandema u ligi, a to su bili još dok sam ja igrao u Denveru. To je ono što sam navikao da vidim od njih dvojice, ali sam fokus i intenzitet sa njihove strane su nevjerovatni", rekao je on.

I zaista, Nikola Jokić i Džamal Marej nešto su posebno u Denveru i u čitavoj NBA ligi. Možda Marej u sezoni za nama nije bio na željenom nivou, povrede su ga evidentno mučile, govorilo se i o napuštanju ekipe iz Kolorada, ali kako stvari stoje sada je sve u najboljem redu. Ponovo možemo prisustvovati tandemu kao iz 2023. kad je ova ekipa stigla do šampionske, istorijske titule.

Uz to, trebalo bi računati i na povratak Kristijana Brauna i Erona Gordona koji su povređeni. Ovi momci mogli bi da pruže vrlo važnu podršku na obe strane terena, a ako bi i Jokić i Marej ostali na ovom nivou, uspeh Denvera je gotovo zagarantovan.

