Legenda hitno operisana: Roberto Karlos krenuo na rutinsku kontrolu, pa stigle loše vijesti

Poznati fudbaler Roberto Karlos imao je operaciju srca, nakon što je slučajno otkrio srčane probleme

Izvor: Profimedia

Legendarni fudbaler Roberto Karlos (52) pobijedio je u najvažnijoj utakmici. Brazilac je pošao na rutinsku kontrolu, a onda zbog komplikacija na stolu ležao tri sada dok su se ljekari borili za život trostrukog osvajača Lige šampiona sa Real Madirdom.

Karlos je otišao na rutinsku kontrolu zbog krvnog ugruška u nozi. Međutim, nakon detaljnijih analiza utvrđeno je da srce ne funkcioniše kako treba. Uslijedila je hitna operacija, koja je trajala tri sata, zbog komplikacija. Situacija koja je potresla Brazil još jednom je navela mnoge da razmišljaju o životu slavnog sportiste.

Iako je Karlos čitav život proveo kao elitni sportista, osim slave, uspjeha i novca, to je donijelo i probleme. Nažalost, srčane tegobe koje je imao primorale su ga da ode na operaciju. Zbog toga se postavlja pitanje - šta decenije vrhunskog sporta ostavljaju iza sebe Karlos je bio poznat po eksplozivnoj brzini, izdržljivosti, trčanju tokom 90 minuta. Slobodni udarci mu su išli brzinom većom od oko 170 kilometara na sat. To zahtjeva kardio kapacitete koje prosječan čovjek nikada ne dostiže.

Potom je uslijedila penzija, Karlos je odlučio da se u 40. oprosti od fudbala i kopačke okači o klin. U tom periodu tijelo prelazi sa ekstremnog napora na normalno. Metabolizam se mijenja, a kardiovaskularni sistem se prilagođava. U tom procesu moguće je da se organizam ne prilagodi dobro.

I nije ovo samo problem koji je zadesio Brazilca, ovo je obrazac. Vrhunski sportisti u pedesetim godinama razvijaju ozbiljne srčane probleme, preciznije - ono što ih je izdvajalo od prosečnih fudbalera, sada pravi velike mane u radu njihovih srca. Zbog toga je jasno da je bavljenje vrhunskim portom kompleksna tema i ma koliko on bio lijep i drugačiji, sa sobom nosi velike probleme.