Ajlin Gu prozvala Džej Di Vensa: Rekla mu u lice ono što ne bi ni Tramp

Teško da je ikada Džej Di Vens, sadašnji potpreds,ednik Amerike, u javnosti dobio lekciju kao sada od strane Ajlin Gu.

Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA/Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Ajlin Gu je trn u oku cijeloj Americi. Napadali su je nekadašnji NBA košarkaši, novinari, sportisti, a sada se njenom "izdajom" bavio i Džej Di Vens. On se takođe obratio povodom toga što je najtrofejnija fristajl skijašica ikada umjesto Amerike izabrala da nastupa za Narodnu Republiku Kinu.

Ajlin Gu je nakon nevjerovatnih Zimskih Olimpijskih igara u Pekingu gde je imala dva zlata i srebro sada osvojla jedno zlato i dva srebra. Kineskinja rođena u Kaliforniji u mješovitom braku Kineskinje i Amerikanca našla se na udaru Vensa.

"Vidite, nema pojma kakav bi trebalo da bude njen status. Mislim da je ta odluka na kraju na Olimpijskom komitetu, neću da se pravim da ću intervenisati oko te situacije. Svakako da mislim da neko ko je odrastao u Sjedinjenim Američkim Državama i ko je imao koristi od našeg obrazovnog sistema, sloboda i prava ove zemlje i njenog sjajnog mjesta u svijetu... Nadao bi se da će se takmičiti za Sjedinjene Američke Države.Navijaću za američke sportiste i mislim da ljudi treba da se identifikuju kao Amerikanci. Za takve sportiste ću navijati", rekao je potpredsjednik SAD.

Nije ostala dužna Ajlin

"Imam priliku da inspirišem milione mladih ljudi u državi gde je moja mama rođena tokom Zimskih Olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine.To je prilika koja se dešava jednom u životu kako bih promovisala sport koji volim. Kroz skijanje nadam se da ću ujediniti ljude, promovisati razumijevanje i uspjeti da napravim komunikaciju i prijateljstvo između nacija. To može da pomogne da se inspirišu mlade djevojčice da probiju granice", rekla je Ajlin Gu pred ZOI 2022. godine.

Sada je ova 22-godišnja šampionka i jedna od najpopularnijih sportiskinja na svijetu sa godišnjom zaradom od 23.000.000 dolara odgovorila na ovakve prozivke od strane najviših zvaničnika SAD.

"Da nemam toliko uspjeha ne bi im bila toliko bitna. Vrlo sam polaskana. Hvala Džej Di, to je slatko", počela je Ajlin Gu, a onda nastavila:

"Toliko sportista nastupa za različite države. Ljudi imaju problem sa mnom zato što im upada Kina u njihovu monolitnu sliku, a oni zaista mrze Kinu. Tako da je to razlog tome. Takođe to je zato što pobjeđujem. To je u redu, svako ima pravo na mišljenje."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!