Amerikanci uzeli zlato, pa rasplakali cijelu planetu: Iza dvoje klinaca na ledu stoji strašna priča

Hokejaši SAD rasplakali su sve koji su pratili finale Zimskih olimpijskih igara kada su izveli dvoje dece na led nakon kraja meča.

Zvuči nevjerovatno, ali reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država u hokeju na ledu osvojila je prvo zlato na Zimskim olimpijskim igrama od 1980. godine. Sada je u finalu za pamćenje pala Kanada 2:1 .

Sada je Džek Hjuz postigao gol u produžetku protiv Kanade pošto je bilo 1:1 nakon regularnog dijela igre, a ovo je bio dupli uspjeh pošto su i djevojke uzele zlato. Heroj pobjede bio je golman Konor Helibar sa 41 odbranom. Ovo je bio treći put da Kanada i SAD igraju finale ZOI, a do sada su Kanađani rutinski pobjeđivali 2002. i 2010. godine.

Divan gest posle finala

Nakon osvajanja zlatne olimpijske medalje američki hokejaši su na teren iznijeli dres Džonija Godrua. Ovaj sportista poginuo je zajedno sa bratom Metjuom dok su zajedno vozili bicikl. U Nju Džersiju ih je kolima udario pijani vozač u avgustu 2024. godine. Gaudred je u tom momentu igrao za Kolumbus Blu Džeketse.

Sada su njegovi saigrači na teren izveli na teren djecu svog poginulog druga, iznijeli su njegov dres i uz američku zastavu su proslavili veliki uspjeh. Pogledajte kako je to izgledalo na ledu:

