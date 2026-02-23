logo
Stef Kari provocirao Nikolu Jokića tokom utakmice

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nakon velike greške Nikole Jokića, američki košarkaš Stef Kari je riješio da ga isprovocira.

stef kari provocirao nikolu jokicu tokom utakmice Izvor: X/BleacherReport/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić još jednom je bio fantastičan na NBA utakmici, ali Denver još jednom to nije uspio da iskoristi - šokantan poraz od Golden Stejta pokazao je timu iz Kolorada da će u nastavku sezone morati da bude mnogo ozbiljniji. Ovaj meč je, pored Jokićeve sjajne partije, obilježila i provokacija koju mu je uputio Stef Kari.

Najbolji šuter svih vremena nije nastupio na ovoj utakmici, već je utakmicu gledao sa mjesta pored terena. Bio je u civilu, ali ga to nije spriječilo da na specifičan način učestvuje u meču. Kada je Nikola Jokić napravio grešku i zbog loše komunikacije sa saigračima loptu iz čeonog auta izveo u bočni aut, ona je pala baš u ruke Stefa Karija.

Amerikanac nije želio da propusti priliku. Uhvatio je loptu koju mu je Jokić dobacio i pripremio se za šut, kao da je dio utakmice u kojoj je njegov Golden Stejt bolji od Denvera, tima sa šampionskim ambicijama. Iako nije šutnuo na koš, njegov potez je bio dovoljno provokativan - pokazao je Nikoli Jokiću da je lopta završila u njegovim rukama. Pogledajte tu situaciju:

Uprkos ovoj izgubljenoj lopti, Nikola Jokić je odigrao još jedan nevjerovatno dobar meč. Srpski košarkaš završio je susret sa 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija za 36 minuta na terenu, ali to nije bilo dovoljno Denveru da savlada oslabljeni Golden Stejt. Iako na drugoj strani nije bilo veterana poput Drejmonda Grina ili Stefa Karija, Voriorsi su uspjeli da savladaju Nagetse.

(MONDO)

