Nikola Jokić nadmašio sam sebe: Novi rekord Srbina u istorijskoj noći Denvera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski as Nikola Jokić nastavlja da pomjera granice u NBA ligi

Nikola Jokić nastavlja da pomjera granice u NBA ligi Izvor: Soobum Im / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić odigrao je još jednu istorijsku partiju u NBA ligi. U pobjedi protiv Portland Trejlblejzersa zabilježio je 32 poena (7/11 za dva, 3/4 za tri, 9/11 slobodna bacanja), devet skokova i sedam asistencija i sve to za samo 29 minuta na terenu. On je u ovoj utakmici nadmašio i svoj lični rekod u +/- kategoriji.

Jokić je imao +/- od 40 u ubjedljivoj pobjedi Nagetsa od 54 poena, pa je ispred njega ostao samo Luk Mba a Mute koji drži rekord od +57. Ove sezone, srpski as Jokić prosječno bilježi 28,6 poena, 12,3 skoka i 10,5 asistencija u 41 utakmici i trenutno je drugi favorit za osvajanje MVP nagrade.

Istorijska partija Denvera

Jokić i Marej
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nagetsi su zabilježili najubjedljiviju pobjedu u gostima u istoriji franšize i odigrali drugo najefikasnije poluvrijeme ikada jer su postigli nevjerovatnih 82 poena za 24 minuta igre. Takođe, nijedan tim nije postigao ovoliki broj poena u jednom meču od starta sezone, tako da im se pripisuje i ovaj podvig. Čak šestorica su bila dvocifrena u ekipi Dejvida Adelmana, a uz Jokića nezaustavljiv je bio Marej.

Kanađanin je postigao 25 poena, uz šest skokova i šest asistencija. Džulijan Stroter i Tim Hardavej Džunior dali su po 19, Kem Džonson 15, Kristijan Braun 11 poena, osam skokova i sedam asistencija.

