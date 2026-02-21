logo
"Nikola, kako ste ih tako razbili?": Jokić objasnio svima kada je Denver nezaustavljiv

"Nikola, kako ste ih tako razbili?": Jokić objasnio svima kada je Denver nezaustavljiv

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Nikola Jokić blista poslije velike pobjede Denvera protiv Portlanda.

Nikola Jokić o sjajnoj partiji protiv Portlanda Izvor: Katy Winge/X/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić iznio je utiske poslije ubjedljive pobjede protiv Portland Trejlblejzersa. Denver je tim koji je postigao najviše poena na jednoj utakmici ove sezone, a najzaslužniji za to je srpski as uz Kanađanina Džamala Mareja. Izabranici Dejvida Adelmana su odigrali praktično perfektan meč na obje strane terena, što je i bilo ključno za istorijsku partiju.

Nikola zna da bude samokritičan kada su porazi u pitanju, a odavno ga nismo vidjeli ovako zadovoljnog poslije jedne utakmice.

"Definitivno smo odigrali jako dobro utakmicu, svi su izašli na teren sa dosta samopouzdanja i energije. Odbrana je bila na jako visokom nivou, sve smo zaključali, uzimali smo dobre šuteve, ovo je bila perfektna utakmica za nas", rekao je Jokić.

Oduševio se kada je čuo da su postigli 157 poena, što je više nego bilo koji drugi tim ove sezone.

"Dobro smo kreirali, lopta je dobro je kružila, to nam je dalo na samopouzdanju, igrali smo jedni za druge, uzimali smo dobre šuteve."

Ušao je jako dobro u meč, pošto je već u prvom kvartalu postigao 19 poena. Priznao je da je dobio na samopouzanju kada je pogodio šuteve sa distance.

"Dao sam jedan šut sa poludistance koji mi je dao na samopouzdanju, pogodio sam nekoliko trojki, to je bio važan momenat za mene i nastavio sam u tom napadačkom ritmu i nastavio sam da budem agresivan", zaključio je Jokić.

