Au, kakav poraz Denvera: Jokić dao 12 poena u posljednjoj četvrtini, a Marej ispao tragičar

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Mogao je Denver da izbori produžetak, imao je veliku šansu, međutim bio je ovo još jedan poraz za Nikolu Jokića koji boli.

NBA Denver izgubio od LA Klipersa Izvor: Wally SKALIJ / Getty images / Profimedia

Denver nastavlja da igra promjenljivo i odmah u prvom meču poslije Ol-star pauze doživio je poraz. Iako su Nagetsi igrali dobro u prvom poluvremenu na gostovanju L.A. Klipersima, ipak su poraženi u uzbudljivoj završnici. 

Nije pomoglo ni to što su Jokić i Marej igrali zaista odlično u posljednja dva minuta, pošto su L.A. Klipersa razliku održavali preko slobodnih bacanja, a Kanađanin je imao priliku da donese produžetak. Sekund prije kraja utakmice Marej je fauliran na šutu za tri poena i da je pogodio sva tri "penala" gledali bismo dodatnih pet minuta košarke, međutim posljednje je promašio i tako su Klipersi slavili 115:114.


Nikola Jokić je inače meč završio sa 22 poena, 17 skokova i šest asistencija, ali neće biti previše zadovoljan kako je igrao. Šutirao je 9/22 iz igre, nije pogodio niti jednu trojku, pa je utisak da je problem koji ima sa zglobom ostavio posljedice, koji mu je bio i zavijen na Ol-staru.

Bolje je igrao u završnici meča i postigao je 12 od svoja 22 poena u posljednjoj dionici, ali je to na kraju bilo ipak malo da se dođe do pobede, pošto je Marej promašio u ključnim momentima. 


Kanađanin je inače prije toga ubacio i trojku i imao je ukupno 20 poena (5/15), osam skokova i osam asistencija, a uz njega su najefikasniji bili Brus Braun sa 19, odnosno Džulijan Strouter i Kem Džonson sa po 18 poena. Ni ovoga puta Denver nije bio kompletan i falili su Gordon i Votson. Što se tiče Klipersa, predvodio ih je Benedik Maturin sa 38 poena, a Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru.

NBA rezultati 20. februar:

  • Šarlot - Hjuston 101:105
  • Klivlend - Bruklin 112:84
  • Filadelfija - Atlanta 107:117
  • Vašington - Indijana 112:105
  • Njujork - Detroit 111:126
  • Čikago - Toronto 101:110
  • San Antonio - Finiks 121:94
  • Golden Stejt - Boston 110:121
  • Sakramento - Orlando 94:131
  • L.A. Klipers - Denver 115:114

