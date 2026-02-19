"Nikola Jokić nije najbolji": Jedan od najmoćnijih ljudi u NBA ima svog MVP-ja

Poznati košarkaški agent dao je prednost Amerikancu u odnosu na Srbina.

Košarkaški agent Pol Rič koji je zadužen za karijeru jednog od najboljih igrača u NBA ikada Lebrona Džejmsa, kaže da ima neko bolji od srpskog asa Nikole Jokića. Iako je lider Denvera osvojio tri MVP priznanja i dominira ove sezone, jedan od namoćnijih ljudi u svetu košarke kaže da je za njega igrač Minesote Entoni Edvards broj 1.

Naravno da cijeni to što radi srpski as iz sezone u sezonu, ali ovog puta nije mogao da bude objektivan.

"Ne možete svake večeri gledati NBA utakmicu i reći: 'Ovaj momak je bolji od Entonija Edvardsa. Volim Jokića, ali ne'", kaže poznato menadžer i veliki Lebronov prijatelj.

Iako je Entoni Edvards trenutno tek osmi na listi favorita za MVP nagradu, moguće je da će biti sljedeći Amerikanac koji će osvojiti prestižno priznanje poslije sedam godina pauze. Poslednjih godina nagrada za najkorisnijeg igrača otišla je u ruke neameričkih igrača - Jokića, Gildžusa-Aleksandera i Janisa Adetokumba.

Edvards ove sezone prosječno bilježi impresivnih 29,3 poena, 5,2 skoka i 3,7 asistencija, dok Jokić prosečno ima tripl-dabl od 28, 7 poena, 12,3 skoka i 10,7 asistencija.