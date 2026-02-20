logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cijela hala vrijeđala Nikolu Jokića: Pogledajte šta su mu skandirali u Los Anđelesu

Cijela hala vrijeđala Nikolu Jokića: Pogledajte šta su mu skandirali u Los Anđelesu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikolu Jokića je cijela hala vrijeđala i skandirala mu "flopper" na meču L.A. Klipersa i Denvera. Pročitajte zašto se to dogodilo.

navijači L.A. Klipersa horski vrijeđali Nikolu Jokića Izvor: AP Photo/Kyusung Gong

Srpski košarkaš Nikola Jokić nije odigrao sjajan meč prethodne noći i njegov Denver poražen je na gostovanju L.A. Klipersima (115:114). Gledali smo dramatičnu završnicu u kojoj su Jokić i Marej uspjevali da ostave Nagetse u igri, imali su priliku čak da dođu i do produžetka, međutim Marej je promašio slobodno bacanje u posljednjoj sekundi...

Ovaj meč obilježila je i neobična scena iz posljednje četvrtine, kada su navijači L.A. Klipersa horski vrijeđali Nikolu Jokića. Bilo je to na dva minuta do kraja utakmice, kada je Srbin stao na liniju za slobodna bacanja:


Dok je Jokić izvodio slobodna bacanja, sa tribina se čulo skandiranje: "Flopper". U najslobodnijem prevodu, to je simulant, glumac, odnosno igrač koji "folira" da je fauliran. Sve češće na ovaj način u NBA ligi nazivaju Jokića, iako i dalje izvodi mizeran broj slobodnih bacanja, u odnosu na batine koje dobija.

Konkretno u ovom slučaju, faul je dobio kod svog koša, nakon uhvaćenog skoka i pokušaja da trči kontru, kada ga je Kolins jako udario po rukama i izbio mu loptu, gdje zaista nema ništa sporno i jasno je da se radi o faulu.

Nikola Jokić je na ovoj utakmici inače izveo samo sedam slobodnih bacanja i ukupno je zabeležio 22 poena, 17 skokova i šest asistencija, uz šest izgubljenih lopti, a navijačima Klipersa je zasmetao "pecanjem" faulova protivničkih igrača, posebno mladog Niderhozera.


Ni takvi doduše pokušaji nisu pomogli Denveru da dođe do pobjede protiv oslabljenih Klipersa, za koje ponovo nije igrao Bogdan Bogdanović, odnosno čitav meč presjedio je na klupi.

NBA rezultati 20. februar:

  • Šarlot - Hjuston 101:105
  • Klivlend - Bruklin 112:84
  • Filadelfija - Atlanta 107:117
  • Vašington - Indijana 112:105
  • Njujork - Detroit 111:126
  • Čikago - Toronto 101:110
  • San Antonio - Finiks 121:94
  • Golden Stejt - Boston 110:121
  • Sakramento - Orlando 94:131
  • L.A. Klipers - Denver 115:114

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga LA Klipers

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC