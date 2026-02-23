Čarls Barkli pecnuo Šekila O' Nila: Isprašio bi te Nikola Jokić!

Burna rasprava u studiju nakon što je Čarls Barkli "bocnuo" Šekila O'Nila i rekao mu da bi ga pobijedio Nikola Jokić.

Izvor: YouTube/NBA on ESPN/Chaz NBA/Screenshot

Uoči meča Golden Stejta i Denvera, koji je odigran prethodne večeri i koji je dobio domaći tim 128:117, na američkoj televiziji "ESPN" došlo je do burne rasprave u studiju kada su kada su Erni Džonson, Keni Smit i Čarls Barkli počeli da provociraju Šekila O'Nila i znali su kako to da urade.

Čarls Barkli je mogao da izgovori samo jednu rečenicu zbog koje bi se Šek "zapalio" i znao je šta opet treba da uradi: "Jokić bi isprašio O'Nila". Upravo poslije toga jedan od najvećih košarkaša svih vremena probao je sebe da odbrani.

Šek i Barkli o Jokiću Izvor: YouTube/Chaz NBA

"Prvo morate da ga natjerate da igra odbranu, sjajan je igrač, oni bi me natjerali da igramo jedan na jedan... Dominira, vidimo koliko tripl-dablova ima sada i još je sad zdrav. Ali, morate jedino da ga natjerate da igra odbranu. Niko me nije pobijedio u duelu, samo Hakim Olajdžuvon", rekao je s podignutim prstom Šekil O'Nil.

Ostali u studiju su se smijali kako je bio uporan da objasni da ga Jokić ne bi pobijedio, tako da je odbrusio: "Poenta je, da neću da slušam čovjeka koji je samo jednom stigao do finala", naglasio je Šek.

Ubrzo poslije ovih riječi, Jokić je odigrao još jednu maestralnu utakmicu za Nagetse i završio je sa 32 poena, 19 skokova i 11 asistencija, dok je već u trećoj dionici imao ostvaren trip-dabl. Nažalost po njegovu ekipu, ni to nije bilo dovoljno da bi se na gostovanju ostvarila pobjeda.

Šek već "prozivao" Jokića

Izvor: Chris Saucedo / Getty images / Profimedia

Znamo da je Šekil O'Nil bio na strani Džoela Embida tokom 2024. godine kada se "lomila" odluka oko toga ko će biti MVP, dok je takođe u nekoliko navrata znao da "bocne" Somborca i njegovu braću.

"Bila bi to slovenska piletina... Ili odakle god da je. Slovenija? Onda slovenačka piletina", rekao je Šekil O'Nil insistiravši na tome da bi dominirao u reketu i natjerao Jokića da šutira trojke, u čemu sigurno ne bi bio nadmašio njegove "dvojke": "Razbio bih ga. Ja bih imao 40 poena, moraće da me čuvaju sa dvojicom igrača, dao bih više dvojki nego on trojki. Vidjeli biste, garantujem vam ja to".

"I isto tako bih natjerao njegovu braću da se tuku sa mnom", rekao je Šekil O'Nil na šta su ga upitali da li je uopšte video njegovu braću Strahinju i Nemanju: "Imam i ja braću. Čekajte, zar vi niste vidjeli moji braću? Srpska piletina". Šta je Barkli pričao o Jokiću? Izvor: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia S druge strane, Čarls Barkli je daleko "lakši" na pohvalama na račun Nikole Jokića, tako da se uvijek zalagao i pričao da se radi o najboljem igraču u NBA ligi, sa čim se nisu uvijek slagale njegove kolege. "Gledati ovog čovjeka kako igra košarku je čast i privilegija", rekao je Čarls Barkli, jedan od najboljih igrača na centarskim pozicijama u istoriji košarke: "Čoveče, šta radi ovaj Nikola Jokić. To je nevjerovatno čoveče", rekao je Čarls Barkli poslije partije Somborca od 42 poena, 22 skoka i šest asistencija: "To je bilo gotovo dok nije dao trojku. Ovo je baš nevjerovatno šta je uradio...".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:10 Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

