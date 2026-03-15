logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkazan sudar Jamala i Mesija: Zbog rata na Bliskom istoku neće biti odigrana Finalisima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Meč Argentine i Španije u Kataru neće biti odigran zato što je rat pogodio Bliski istok.

Otkazana Finalisima u Kataru Izvor: Moritz Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia/Florencia Tan Jun/Pximages

Otkazana je Finalisima. Utakmica između prvaka Evrope Španije i osvajača Kopa Amerike Argentine otkazana je zbog rata koji bjesni na Bliskom Istoku. UEFA nije mogla da se dogovori sa Fudbalskih savezom Argentine oko termina odigravanja novog meča.

Meč je trebalo da se odigra 27. marta u Kataru, ali kako je ta država pogođena ratom koji je krenuo kada su Izrael i Sjedinjene Američke Države napale Iran, sada je nemoguće održati utakmicu. Još ranije je svoju trku u Kataru otkazala Formula 1.

UEFA je objavila da je jako razočarana zbog ovakvog razvoja situacije, ali da je takođe pokušala sve da nađe novi termin za odigravanje utakmice, ali se to nije desilo. Prva opcija je bila da se igraju dva meča Finalisime, jedan 27. marta na "Santjago Bernabeu" u Madridu, a drugi u Buenos Airesu, a druga da se odigra meč samo na "Santjago Bernabeu" sa kartama podijeljenim po pola između navijača oba tima, ali je Argentina odbila oba prijedloga.

Već je odigrana jedna Finalisima kada je 2022. godine Argentina savladala Italiju na Vembliju 3:0 golovima Lautara Martineza, Anhela Di Marije i Paula Dibale. Sada se mnogi boje da će ta prva biti zapravo i jedina Finalisima. 

Tagovi

Finalisima Argentina Španija fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC