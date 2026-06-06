"Ovo je Mads Mikelsen i on je naš": Danci pokazali najljepši dres evropskog fudbala

Kopenhagen za 150 godina kluba predstavio fenomenalno dizajnirani dres

Izvor: Instagram/fc_kobenhavn

"Upoznajte Kopenhagenera, Madsa Mikelsena", objavio je FK Kopenhen predstavljajući svoj novi, sjajno dizajnirani dres za novu sezonu.

U čast 150 godina od osnivanja Kjobenhavns Bolkluba, preteče modernog Kopenhagena, slavni holivudski glumac obukao je dres osmišljen po uzoru na nekadašnje, sa starim izgledom loga brenda Adidas.

"Priča o Kopenhagenu je i priča o ambiciji, o hrabrosti da vjeruješ da to odakle si krenuo nikad ne može da odredi koliko daleko možeš da stigneš. Zato je Mads Mikelsen dio naše posvete 150. godišnjici osnivanja KB-a. On je glas naše kampanje i pomogao je da ispričamo priču o klubu koji su oblikovale generacije Kopenhagenersa, kao i priču o gradu koji je oblikovao njih zauzvrat. Jer Mads predstavlja duh KB-a. Korenima vezan za Kopenhagen. Poštovan daleko izvan njega. Od ulica grada do jedne od najvećih karijera u istoriji danske kulture, Mads stoji kao dokaz da talenat ne znači ništa bez posvećenosti i da veliki snovi počinju sa hrabrošću da ih jurite. U proteklih 150 godina, KB je bio mjesto za one koji se usuđuju da streme ka višim ciljevima", piše u objavi kluba.

Danski klub osnovan je formalno 1992. godine, ali njegovi korijeni sežu sve do 1867. godine kada je osnovan kao jedan od najstarijih u Evropi, pod imenom Kjobenhavns Boldklub, koji je 1992. godine spojen sa Boldklubenom 1903 i prenio mu je svoju licencu za takmičenje u Danskoj. Tako je nastao FK Kopenhagen i u svojoj prvoj sezoni postao je šampion.

Kopenhagen je sada najuspješniji danski klub ikad, sa 16 osvojenih titula i sa rekordnih 10 trofeja Kupa Danske. U Ligi šampiona je nastupao u grupnoj fazi Lige šampiona i Lige Evrope više nego ijedan drugi klub iz te zemlje. Njegov dom, stadion Parken, ujedno je i dom danske reprezentacije.

Teška sadašnjost u danskom plej-inu

Kopenhagen je minulu sezonu završio u "plej-autu", dok je prvi put šampion Danske postao Arhus. S obzirom na sistem takmičenja u Danskoj, Kopenhagen je kao prvoplasirani u plej-autu dobio šansu da igra baraž za plasman u Ligu konferencije i u tom meču je pobijedio protiv Brondbija, 3:1. Zato će najtrofejniji danski klub igrati ovog ljeta od 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

U tek završenoj sezoni Kopenhagen je nastupao u Ligi šampiona i u njoj ostvario skor od dvije pobede, dva remija i četiri poraza, zbog kojih nije prošao u eliminacionu fazu,.

Bonus video: Retro dres Kopenhagena

Novi dres Kopenhagena Izvor: YouTube/F.C. København

(MONDO)